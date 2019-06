Ali prepoznate drznega roparja? #foto

Kriminalisti obravnavajo drzno tatvino, ki jo je v živilski trgovini nasproti železniške postaje na Jesenicah izvedel neznani storilec, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Storilec je star od 30 do 35 let, visok okoli 180 centimetrov in oblečen v modra oblačila. Kot so sporočili policisti, je storilec okoli 9.40 pristopil do blagajne trgovine in odtujil gotovino. Stekel je proti gimnaziji.

Foto: Policijska uprava Kranj Policistom je uspelo pridobiti fotografijo osumljenca. Vse, ki imajo kakršnekoli informacije ali prepoznajo storilca, prosijo, naj pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.