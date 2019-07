Policija zanika težave pri nadzoru morske meje zaradi popravil čolnov

Na Policijski upravi Koper so zanikali medijske navedbe o domnevnih težavah pri nadzoru morske meje s Hrvaško zaradi popravil policijskih čolnov. Kot so pojasnili, je od njihovih petih plovil dalj časa neuporabno le eno, in sicer zaradi generalne obnove motorjev.

Nadzor morske meje s Hrvaško poteka v enaki meri kot doslej, policija pa bo tudi v prihodnje zagotavljala dosledno izvajanje nalog na morju, so zagotovili na koprski policijski upravi. POP TV je namreč poročal, da je slovenska pomorska policija ostala na suhem, saj da so od petih plovil, ki jih ima na voljo, tri trenutno na popravilu, preostalih dveh pa ne more uporabljati. Zato naj bi policisti uporabljali plovila uprave za pomorstvo in ribiške inšpekcije.

Za dalj časa je izpadlo samo eno plovilo

Na koprski policijski upravi so za STA pojasnili, da imajo v uporabi pet plovil, poleg njih pa še pomožno plovilo P-45, ki je nameščeno na plovilu P-111. Trenutno sta operativni plovili P-111 in P-88, policisti pa danes svoje naloge opravljajo s prvim. Pri tem so navedli, da so plovila običajno neoperativna zaradi izvajanja rednih servisov in manjših popravil, ti izpadi pa trajajo le dan ali dva, redkeje dlje. Dalj časa je tako izpadlo samo plovilo P-66, na katerem poteka generalna obnova motorjev.

Trenutno zaključujejo tudi redno in predvideno zamenjavo pogonskih motorjev na plovilu P-16 in pregled enega od pogonskih motorjev na P-08. Slednje bo tako operativno že danes, P-16 pa v prihodnjem tednu. Čas izpada pri nenačrtovanih aktivnostih je sicer odvisen od dobavnega roka nadomestnih delov, so dodali na policiji.

Policisti del nalog opravljajo tudi na plovilih drugih državnih organov

Kot so še navedli, drži, da delo na morju koordinirajo z upravo za pomorstvo in inšpekcijo za lovstvo in ribištvo: "Zaradi same narave dela policisti delo opravljajo tudi na plovilih navedenih organov. Pri opravljanju nalog policisti uporabljajo policijsko opremo, ki je potrebna za izvajanje policijskih nalog."