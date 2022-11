Ustavno sodišče zavrglo pritožbo Patrika Grebla

Županski kandidat Patrik Greblo in kandidati z liste Zavedno Koper so trdili, da jim je bila s sklepi občinske volilne komisije in zatem s sodbami upravnega sodišča neupravičeno kršena pasivna volilna pravica in da v postopku potrjevanja kandidatur niso ravnali v nasprotju z zakoni. Foto: STA