Ustavno sodišče danes o pogoju PC v državni upravi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče bo na današnji seji obravnavalo zahtevo Policijskega sindikata Slovenije za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki s petkom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC). Seja se začne ob 9.30.

Čeprav je Sindikat policistov Slovenije v torek na Twitterju zapisal, da bo seja javna in da odločitev začne veljati z javno objavo na seji, so na ustavnem sodišču za STA pojasnili, da seje ustavnega sodišča niso nikoli javne. Pojasnili so, da sklepe vedno objavijo v Uradnem listu oziroma jih vročijo strankam.

Vloženih več pobud posameznikov, ki izpodbijajo vladni odlok

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo vloženih več ustavnih pobud. Portal N1 je prejšnji teden poročal, da je ustavno sodišče prejelo že približno 250 pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok.

Ustavno sodišče je medtem sporočilo, da bo nekatere pobude za presojo ustavnosti omenjenega vladnega odloka obravnavalo absolutno prednostno.

Z jutrišnjim dnem testiranje za zaposlene v državni upravi ne bo več zadostovalo

Vlada je namreč sklenila, da bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko se bo iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej testiranje. Ta pogoj bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), in ne za celoten javni sektor.