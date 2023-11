Uslužbenec novogoriške policije vpleten v incident z mladoletniki

Na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom naj bi se po navedbah nekaterih medijev konec preteklega tedna v spor s skupino mladoletnih kolesarjev domnevno zapletel novogoriški kriminalist. Na PU Nova Gorica so danes pojasnili, da ni šlo za kriminalista, po dogodku pa so uvedli notranjevarnostni postopek za ugotovitev okoliščin.

Kot je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik, naj bi bil v dogodek vpleten zaposleni na policiji, ki ni ne kriminalist ne policist.

"O samem dogodku policija ni bila obveščena. Tako kot običajno bomo opravili dodatno zbiranje obvestil in izvedli druge ukrepe, na podlagi katerih bomo ugotovili vse okoliščine navedenega dogodka, v katerega je bilo vpletenih več oseb," je še pojasnil Božnik.

Burno dogajanje je s telefonom posnel eden od vpletenih mladoletnikov in ga po poročanju 24ur.com delil na družbenih omrežjih. Na posnetku, ki je prišel v javnost, je videti mladostnike, ki se prepirajo najprej z žensko, nato pa se v spor vmeša še moški.

Moški na posnetku kriči na mladoletnike, enemu se približa, ga prime za roko in strese. Na posnetku je mogoče tudi slišati mladoletnike, ki govorijo, da naj bi ženska enemu od fantov prisolila klofuto. Na drugi strani je slišati enega od mladih kolesarjev, ki par zmerja s slabšalnim italijanskim izrazom za Slovence.

Kot so zapisali v sporočilu PU Nova Gorica, so se uslužbenci policije na podlagi določil zakona o organiziranosti in delu v policiji, pravil policije in kodeksa policijske etike dolžni vzdržati ravnanj, ki bi lahko glede na naravo njihovega dela škodovala ugledu policije ali pomenila kršitev pozitivne zakonodaje.