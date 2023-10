Incident na kolesarski dirki: Belgijec v cilju udaril tekmeca #video

Na dirki Kriterij za pokal Japonske je prišlo do neljubega incidenta. Belgijski kolesar Maxim Van Gils, član ekipe Lotto-Dstny, je v cilju udaril tekmeca, Grka Giorgiosa Bouglasa. Komisarji so ga kaznovali z denarno kaznijo in odvzemom točk UCI, sam pa se je pozneje za dogodek opravičil.

Dogajanje v cilju Kriterija za pokal Japonske v Utsunomiyi, mestu blizu Tokia, so ujele kamere. Jasno je videti, kako 23-letni belgijski kolesar Maxim Van Gils, član ekipe Lotto-Dstny, po prihodu v cilj po glavi udari drugega kolesarja – šlo naj bi za grškega kolesarja Giorgiosa Bouglasa.

Maxim Van Gils might be facing a long suspension after clobbering another rider at the end of the Japan Cup Criterium 🙈 pic.twitter.com/8rK6mb6IoW — MarkContador (@MontVentoux23) October 14, 2023

Van Gils se je po dogodku, ko so se glave ohladile, posul s pepelom in opravičil. "Zelo obžalujem, kar sem storil, in sem se že opravičil komisarjem na dirki," je pojasnil skesani Belgijec. Za incident je prejel nizko denarno kazen v višini 50 švicarskih frankov (53 evrov), izgubil pa bo tudi nekaj točk UCI.

"Moja gesta je bila odziv na nevarno vedenje drugega kolesarja, vendar se zavedam, da je bilo to, kar sem storil, narobe. Bil je odziv v žaru boja, vendar napačen. Ne bi ga smel udariti. Sprejemam kazen UCI in se opravičujem za to, kar sem storil. To je tudi pomembna lekcija za prihodnost, da ostanem miren v takšnih situacijah in da se na dirki pravilno odzovem."

Na potezo kolesarja so se odzvali tudi v ekipi Lotto-Dstny in se opravičili s sporočilom za javnost.

Kriterij japonskega pokala 2023 je tretjič osvojil Belgijec Edward Theuns (Lidl-Trek), najvišje uvrščeni Slovenec je bil Natan Gregorčič iz ekipe Ljubljana Gusto Santic.