Umrl je Miki Muster

V 93. letu starosti je umrl animator, ilustrator in stripar Miki Muster, poroča Delo.

Rodil se je 22. novembra 1925 v Murski Soboti. Brez njega bi bilo odraščanje številnih otrok drugačno, tudi današnjih. Njegovi Zvitorepec, Lakotnik in Trdonja so legendarni. Del kolektivnega spomina.

"Vplival sem na generacije odraščajočih od leta 1952, ko sem začel risati Zvitorepca, pa vse do danes," je na svoje delo gledal pionir slovenskega stripa ter mojster animiranega filma, ilustrator in karikaturist.

Opus Mustrovih stripov je obsežen, šteje več kot pet tisoč tabel. Svoje junake je v tedenskih zgodbah, ki jih je objavljal v časopisu, poslal na Luno, pod vodo, v srednji vek, med Rimljane, v prihodnost, v Afriko …

"V svojih zgodbah sem skušal biti pozitiven. Moji junaki so se vedno borili proti slabemu in na koncu tudi zmagali," pravi stripar. Držal se je štirih načel. Zgodba mora biti napeta, smešna, poučna in nenasilna. "V mojih stripih nikoli ni bilo grobega nasilja. Res je kdaj padla kakšna buška, konec koncev ne moreš narediti zanimive zgodbe, če se nič ne dogaja. A tega, da je Lakotnik koga kdaj udaril, nisem razumel kot poučno," je poudarjal.

Leta 2015 je za svoje delo prejel Prešernovo nagrado.