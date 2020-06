V 79. letu starosti umrl Janez Kocijančič

Po hudi bolezni je malo po 17. uri v Ljubljani umrl dolgoletni športni funkcionar ter nekdanji politik in gospodarstvenik Janez Kocijančič. Star je bil 78 let. V nekdanji Jugoslaviji je bil Kocijančič med drugim minister v vladi Staneta Kavčiča in direktor Adrie Airways. Po osamosvojitvi, natančneje od leta 1993 do 1997, je bil predsednik Združene liste socialnih demokratov (ZLSD), predhodnice današnje stranke SD, in poslanec državnega zbora. Od leta 1991 do leta 2014 je bil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.