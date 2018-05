Kocijančič še naprej v svetu Fisa

Slovenski športni funkcionar Janez Kocijančič je bil ob koncu 51. kongresa Mednarodne smučarske zveze (Fis) v Grčiji znova izvoljen v predsedstvo oziroma svet Fisa, kjer je že od leta 1981. Kocijančič je na volitvah, prisotnih je bilo 68 nacionalnih zvez, dobil 117 od 121 možnih glasov.

V svetu Fisa, mandat bo trajal do leta 2020, so sicer trije novinci, in sicer Kitajec Steve Dong Yang, Norvežan Erik Roeste in Španec Eduardo Valenzuela. Ob njih in Kocijančiču svet sestavljajo še Šved Mats Arjes, Rus Andrej Bokarev, Avstralec Dean Gosper, Nemec Alfons Hörmann, Čeh Roman Kumpost, Japonec Aki Murasato, Američan Dexter Paine, Italijan Flavio Roda, Avstrijec Peter Schröcksnadel, Kanadčan Patrick Smith, Finec Martti Uusitalo in Francoz Michel Vion.

Že šesti mandat pa je dobil zdajšnji predsednik Fis Gian Franco Kasper. Ta je šele četrti predsednik Fisa od ustanovitve leta 1924, Kasper pa zvezo vodi od leta 1998.

Častna člana Fisa sta postala Norvežan Sverre Seeberg in Španec Eduardo Roldan. Seeberg je od leta 2010 tudi predsednik finančne komisije Fisa in zakladnik, ki je pojasnil, da več kot 50 odstotkov prihodkov Fisa gre neposredno nacionalnim zvezam, članicam Fisa.

Na kongresu so odobrili pridružitev Fisu smučarskih zvez Jordanije in Dominikanske republike, Kosovo pa je postalo polnopravni član s pravico enega glasu.

Za olimpijske igre 2022 bo Fis Mednarodnemu olimpijskemu komiteju predlagal nekatere nove discipline za olimpijski program, in sicer mešano tekmo smučarjev prostega sloga v akrobatskih skokih, posamično tekmo akrobatskih smučarje v "big airu", ekipno tekmo deskarskega krosa, mešano paralelno tekmo deskarjev, paralelni slalom deskarjev, mešano slalomsko ekipno tekmo deskarjev in paralelni sprint v telemarku.

Na svetovna prvenstva bodo dodali ekipno tekmo deklet v smučarskih skokih, tekmo nordijskih kombinatork (oboje od 2021 dalje), v alpskem smučanju bo na SP od leta 2021 dalje na sporedu posamična paralelna tekma, na SP v deskanju in smučanju prostega sloga pa bosta novi mešana ekipna tekma v akrobatskih skokih smučarjev prostega sloga in mešana ekipna paralelna tekma v deskanju.