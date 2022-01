Umrl je Anton Gašper Frantar

Po hudi bolezni je na zadnji dan lanskega leta umrl vrhovni sodnik Anton Gašper Frantar, so sporočili z vrhovnega sodišča. Frantar je od nastanka države kot predsednik državne volilne komisije skrbel za poštenost izvedbe vseh državnih volitev in referendumov. Vodil je tudi izvedbo zadnjih parlamentarnih in evropskih volitev, po njih pa so ga poslanci leta 2019 nekoliko prisilno "upokojili", čeprav se mu mandat še ni iztekel .

Od takrat državno volilno komisijo vodi vrhovni sodnik Peter Golob, ki se bo na volitvah prvič preizkusil letos, ko bodo izvedene kar trojne. Frantar je bil kot predsednik državne volilne komisije zaveznik medijev in javnosti, zavračal je poskuse zapiranja in onemogočanja novinarskega spremljanja postopkov kandidiranj in izvedbe volitev.

Veljal je za poštenega sodnika, ki je bil kot predsednik državne volilne komisije garant poštenosti izvedbe volitev in drugih odločanj ljudstva.

Frantar je civilni oddelek vrhovnega sodišča vodil 15 let, od oktobra 2003 do upokojitve konec leta 2018. Kot sodnik je podpisal sodbo, da so bile novinarju TVS Tomažu Rancu kratene pravice, ker je kriminalist Drago Kos nezakonito pridobil izpise prometa njegovega mobitela v aferi Vič Holmec. Tudi če bi sodnik to dovolil, bi bilo nezakonito, je pisalo v sodbi, ki je bila pomembna za vse novinarje, ker onemogoča državni nadzor komunikacij medijev, ki preverjajo zlorabe oblasti.

Frantar je bil dejaven tudi na športnem področju, kjer se je zapisal predvsem nogometu, še posebej v okviru Nogometne zveze Slovenije, kjer je po razpadu Jugoslavije sodeloval tudi pri vključevanju nove države v to pomembno mednarodno organizacijo.

Frantar se je rodil leta 1948 v Ribnici na Dolenjskem in se že na začetku poklicne poti zapisal sodstvu. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1972 in pripravništvu na Okrajnem sodišču v Grosupljem je najprej postal strokovni sodelavec na takratnem Občinskem sodišču v Ljubljani, nato pa je bil izvoljen za sodnika na civilnem oddelku tega sodišča.

Na publicističnem področju je utiral pot spoznanju o pomenu sodne prakse za razvoj prava zlasti s priročnikom Stvarno pravo - obrazci za tožbe in predloge s komentarjem, ki je izšel leta 1993. K izgradnji sistema stvarnega prava je hkrati pomembno prispeval na zakonodajni ravni, saj je bil s pretanjenim in redkim občutkom za ločevanje bistvenega od nebistvenega nepogrešljiv član delovnih skupin, ki so pripravile strokovne podlage za sprejem Stvarnopravnega zakonika, Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine.

Gašper Frantar je tudi soavtor komentarjev Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o denacionalizaciji. Poleg tega je izstopal tudi s svojimi referati na številnih seminarjih, strokovnih posvetih, šolah za sodnike in Dnevih slovenskih pravnikov, kjer je z briljantno izpeljanimi stališči opazno presegal povprečje. Bil je tudi gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti v Mariboru in Pravni fakulteti v Ljubljani, član uredniškega odbora in kasneje glavni urednik revije Pravnik ter dolga leta tudi član uredniškega odbora revije Pravna praksa.