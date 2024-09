Umar drastično znižal napoved letošnje rasti BDP

Urad za makroekonomske anlize in razvoj je drastično znižal napoved letošnje rasti BDP, in sicer z 2,4 na 1,5 odstotka. Napoved povprečne letne infalcije za letos pa so znižali za 0,6 odstotne točke na 2,1 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 3,3 odstotka.

V jesenski napovedi, ki so jo na uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) pripravili v začetku septembra, za letos pričakujemo umiritev gospodarske rasti na 1,5 odstotka. Napoved je za 0,9 odstotne točke nižja kot spomladi, predvsem zaradi stagnacije investicij in šibkega okrevanja tujega povpraševanja.

"V nasprotju s pomladanskimi pričakovanji za letos napovedujemo stagnacijo in ne rasti investicij. Investicije države, ki so v deležu bruto domačega proizvoda med najvišjimi v EU, naj bi se v drugi polovici leta okrepile, zasebne investicije v zgradbe in objekte pa naj bi stagnirale, pri čemer izhajamo iz podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih za gradnje stavb," je povedala v. d. direktorja Umar Maja Bednaš.

Ob pričakovani rasti aktivnosti v izvoznem sektorju pa letos Umar pričakuje zmerno rast investicij v opremo in stroje. Rast zasebne potrošnje se bo po lanski stagnaciji letos okrepila. Gospodinjstva so v prvi polovici leta več trošila za nakupe osebnih avtomobilov, turistične storitve v tujini in živila, manj pa za neživila in prenočitve doma.

"Pričakujemo, da bo zasebna potrošnja v drugi polovici leta zmerno naraščala, podprta z visoko zaposlenostjo, nadaljnjo realno rastjo plač oziroma razpoložljivega dohodka, nižjo inflacijo in večjim optimizmom potrošnikov. Na rast zasebne in državne potrošnje pa letos metodološko vplivata ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka. Zaradi te spremembe je rast zasebne relativno nižja, rast državne potrošnje pa relativno višja. Na ravni BDP je učinek nevtralen," je dodala Bednaš.

Rast državne potrošnje pa bo letos še nekoliko višja, kot so pričakovali spomladi, zaradi višje realizacije v prvem polletju, na kar je vplivala tudi popoplavna obnova, ki je relativno bolj kot investicije v tem obdobju okrepila izdatke države za blago in storitve. Rast uvoza bo ob visoki rasti domače potrošnje vključno z zalogami precej presegala rast izvoza, zato bo saldo menjave s tujino negativen.

Inflacija se je letos občutno znižala in bo v povprečju leta (2,1 odstotka) bistveno nižja od pomladanskih pričakovanj (2,7 odstotka). Na Umarju pričakujejo, da se bo inflacija do novembra letos ohranjala na nizki ravni, konec leta in predvidoma v začetku prihodnjega leta pa se bo zaradi učinka nizke osnove in izteka preteklih ukrepov za zajezitev visokih cen energentov ponovno povišala, dosegla 3,3 odstotka in se dvema odstotkoma približala šele leta 2026.