Eurostat potrdil 2,5-odstotno inflacijo v območju evra. Kako kaže Sloveniji?

Junija lani je bila stopnja inflacije v celotni EU pri 6,4 odstotka.

Pretekli mesec je letna inflacija glede na maj upadla v 17 državah EU, stabilna je ostala v eni, porasla pa je v devetih državah, so izračunali pri evropskem statističnem uradu.

Najnižje stopnje letne inflacije so junija zabeležile Finska (0,5 odstotka), Italija (0,9 odstotka) in Litva (1,0 odstotka). Najvišje letne stopnje so imeli medtem v Belgiji (5,4 odstotka), Romuniji (5,3 odstotka) ter v Španiji in na Madžarskem (po 3,6 odstotka). V Sloveniji je bila junija letna inflacija pri 1,6 odstotka, potem ko je bila maja pri 2,5 odstotka.

K letni inflaciji so največ prispevale dražje storitve (+1,84 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (+0,48 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (+0,17 odstotne točke) ter energenti (+0,02 odstotne točke).

Mesečna inflacija je junija tako v območju evra kot v EU znašala 0,2 odstotka. Cene življenjskih potrebščin so se v mesečni primerjavi najbolj zvišale na Malti (+1,4 odstotka). Na drugi strani so imeli ponekod deflacijo, in sicer na Češkem in Portugalskem (po -0,3 odstotka) ter na Finskem in Švedskem (po -0,1 odstotka). V Sloveniji se cene življenjskih potrebščin v mesečni primerjavi niso spremenile.