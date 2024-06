Junija najnižja medletna inflacija v zadnjih treh letih

V primerjavi z majem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,4 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,7 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. Sledile so 4,9-odstotne podražitve raznovrstnega blaga in storitev, ki so dodale 0,4 odstotne točke.

Cene storitev so se na letni ravni v povprečju zvišale za 4,2 odstotka, cene blaga pa za 0,2 odstotka. Poltrajno blago se je podražilo za 1,5 odstotka in blago dnevne porabe za 0,3 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 1,4 odstotka.

Najbolj so se pocenili energenti

V medletni primerjavi so se najizraziteje pocenili električna energija, plin in druga goriva, in sicer za 7,7 odstotka, ki so inflacijo ublažili za 0,6 odstotne točke.

K 0,4-odstotni mesečni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, medtem prispevali počitniški paketi, ki so se podražili za 11,2 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji dodale podražitve nastanitvenih storitev (za 3,6 odstotka) in zavarovanj (za 2,1 odstotka), 0,2 odstotne točke pa preostale junijske podražitve.

Mesečno inflacijo so na drugi strani ublažila cenejša pogonska goriva - bencin se je pocenil za 4,6 odstotka in dizelsko gorivo za 3,1 odstotka. Za 0,1 odstotne točke so inflacijo znižale nižje cene električne energije, plina in drugih goriv ter oblačil (oboje za 1,1 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjave v EU, je bila junija 1,6-odstotna, potem ko je bila junija lani 6,6-odstotna. Na mesečni ravni so po tem kazalniku cene v povprečju ostale nespremenjene.

Cene življenjskih potrebščin višje

Cene življenjskih potrebščin so se v prvem letošnjem polletju zvišale za 2,3 odstotka, v istem obdobju lani pa za 4,9 odstotka.

Najbolj so se v prvih šestih mesecih zvišale cene v skupini rekreacija in kultura, in sicer za 7,3 odstotka. Sledile so podražitve v skupinah oblačila in obutev (za 4,2 odstotka), restavracije in hoteli (štiri odstotke), alkoholne pijače in tobak (za 3,4 odstotka), zdravstvo (za 2,9 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 2,4 odstotka).

Kot ugotavljajo statistiki, je bila edina glavna skupina, v kateri so cene v tem obdobju upadle, skupina stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj. Izdelki in storitve v tej skupini so se v povprečju pocenili za 0,3 odstotka.