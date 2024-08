Eurostat potrdil 2,6-odstotno julijsko inflacijo v območju evra

Julija lani je bila stopnja inflacije v celotni EU pri 6,1 odstotka.

Najnižje stopnje inflacije so julija zabeležili na Finskem (0,5 odstotka), v Latviji (0,8 odstotka) in na Danskem (1,0 odstotka), najvišje pa v Romuniji (5,8 odstotka), Belgiji (5,4 odstotka) in na Madžarskem (4,1 odstotka).

V primerjavi z junijem je stopnja inflacije padla v devetih članicah, stabilna je bila v štirih, v 14 pa se je zvišala.

K letni inflaciji so največ prispevale dražje storitve (+1,82 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (+0,45 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (+0,19 odstotne točke) in energenti (+0,12 odstotne točke).