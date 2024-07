Inflacija v območju evra junija upadla na 2,5 odstotka

Cene življenjskih potrebščin v evrskem območju so bile junija v povprečju za 2,5 odstotka višje kot junija lani. To je za 0,1 odstotne točke nižja medletna inflacija od majske. Razlog za višjo inflacijo je predvsem višja rast cen storitev, je v prvi oceni danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Storitve so se po prvi Eurostatovi oceni junija medletno podražile za 4,1 odstotka, kar je enako kot maja. Cene v skupini hrana, alkoholne pijače in tobak so bile višje za 2,5 odstotka, potem ko je bila maja rast cen 2,6-odstotna.

Neenergetsko blago se je podražilo za 0,7 odstotka, kar je enako kot maja. Cene v skupini energija pa so bile junija medletno višje za 0,2 odstotka, potem ko so maja dosegle 0,3-odstotno rast.

Mesečna inflacija je bila junija 0,2-odstotna.

Osnovna inflacija, torej tista, iz katere so izločene cene energije, hrane, alkoholnih pijač in tobaka, je bila junija medletno 2,9-odstotna oziroma enaka kot maja.

Najvišjo medletno inflacijo med evrskimi državami so imele Belgija (5,5 odstotka), Španija (3,5 odstotka) ter Hrvaška in Nizozemska (obe 3,4 odstotka). Najnižja pa je bila inflacija na Finskem (0,6 odstotka) in v Italiji (0,9 odstotka).

Slovenska medletna inflacija je bila junija pri 1,6 odstotka.