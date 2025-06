Trump: Dogovor s Kitajsko dosežen

Pogajalci ZDA in Kitajske so v Londonu po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegli dogovor o trgovinskih odnosih. Dogovor naj bi sodeč po Trumpovem zapisu na omrežju Truth Social med drugim vseboval določila o carinskih stopnjah in o redkih zemljah. Morata pa Trump in kitajski predsednik Xi Jinping dogovorjeno še potrditi.

"Dogovor s Kitajsko je dosežen, morava pa ga potrditi še predsednik Xi in jaz," je zapisal Trump.

Po njegovih navedbah dogovor med drugim predvideva nemoteno (pred)dobavo kitajskih magnetov in drugih potrebnih redkih zemelj v ZDA.

ZDA bodo medtem po Trumpovih besedah Kitajski zagotovile "kar je bilo dogovorjeno", med drugim naj bi spet omogočili študij kitajskih študentov na ameriških univerzah.

Sodeč po Trumpovem zapisu naj bi bila skupna povprečna carinska stopnja na uvoz kitajskega blaga v ZDA v prihodnje pri 55 odstotkih, povprečna stopnja za uvoz ameriškega blaga na Kitajsko pa pri 10 odstotkih. Trump je dodal, da so ameriško-kitajski odnosi "odlični".

Predstavniki ZDA in Kitajske so sicer po ponedeljkovih in torkovih pogovorih v Londonu najprej sporočili, da sta se Kitajska in ZDA dogovoril "o okviru za nadaljnji napredek na področju trgovine", ki ga pa ga morata potrditi še Trump in Xi.

Globalne trgovinske napetosti se po Trumpovem nastopu mandata močno povečale, saj je ameriški predsednik sprožil carinsko vojno proti skoraj vsemu svetu. Še posebej silovita je bila s Kitajsko, a se je sčasoma vsaj nekoliko umirila. Trenutno velja začasno premirje, med katerim so ZDA carine na kitajski uvoz znižale s 145 na 30 odstotkov, Kitajska pa jih je za ZDA znižala s 125 na deset odstotkov.

Pri francoski tiskovni agenciji AFP ocenjujejo, da 55-odstotna carinska stopnja, ki jo omenja Trump, pomeni seštevek omenjenih 30-odstotnih carin in v povprečju 25-odstotnih dodatnih carin na nekatere strateške izdelke, ki jih je uvedla že administracija predsednika Joeja Bidna. Medtem naj bi Kitajska torej ostala pri znižanju carin na 10 odstotkov, dogovorjenem v Ženevi.

Pogovori med drugim potekajo tudi med ZDA in EU, ki ji Trump prav tako grozi z visokimi dodatnimi carinami. Trenutno sicer za uvoz z večine sveta v ZDA veljajo 10-odstotne splošne carine.