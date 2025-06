Prizivno sodišče ZDA odobrilo veljavnost carin, uradniki ZDA in Kitajske zgolj z dogovorom

Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je odločilo, da so tako imenovane vzajemne carine predsednika ZDA Donalda Trumpa lahko veljavne, dokler trajajo sodni postopki. Pred tem jih je sodišče za mednarodno trgovino v New Yorku razveljavilo, poročajo ameriški mediji. Uradniki ZDA in Kitajske so medtem sporočili, da so se dogovorili o okviru za nadaljnji napredek na področju trgovine, ki ga morata zdaj potrditi še ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping.

Odvetnik tožnikov je dejal, da je odločitev o veljavnosti Trumpovih carin žalostna, vendar upa, da bo pospešena obravnava kmalu prinesla dokončen odgovor. "Vse, kar lahko rečem, je, da je odločitev sodišča žalostna. Vendar to ni odločitev o vsebini in še vedno smo prepričani, da imamo močan primer," je za ameriški CNN izjavil profesor prava na univerzi George Mason in odvetnik tožnikov Ilya Somin.

Trump je t. i. vzajemne carine, ki jih je vmes še spreminjal in prelagal, uvedel s sklicevanjem na zakon o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih, po katerem je visoke trgovinske primanjkljaje razglasil za izredne razmere. Sodišče za mednarodno trgovino je razsodilo, da tega ne more storiti, prizivno sodišče pa je torej zdaj odločilo drugače. Na koncu bo odločilo zvezno vrhovno sodišče ZDA.

Kaj je novega v trgovinski vojni?

Uradniki ZDA in Kitajske so po pogovorih, ki so v ponedeljek in torek na visoki ravni potekali v Londonu, sporočili, da so se dogovorili o okviru za nadaljnji napredek na področju trgovine, ki ga morata zdaj potrditi še ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Američani so želeli s pogajanji doseči, da Kitajska sprosti izvoz redkih zemelj v ZDA, vendar pa je ameriški minister za trgovino Howard Lutnick v torek dejal, da se bo to vprašanje rešilo, ko se bo začel izvajati trgovinski sporazum.

Pogajalci so si prizadevali tudi za dolgotrajnejše premirje v carinski vojni, vendar tega še niso dosegli. "Delujemo tako hitro, kot je mogoče. Zelo radi bi sklenili sporazum, ki bo smiseln za obe državi. Naše mnenje o sodelovanju s Kitajci je pozitivno," pa je dejal ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Kitajski predstavnik za mednarodno trgovino Li Chenggang je v ločenem pogovoru z novinarji dejal, da je bila komunikacija zelo strokovna, racionalna, poglobljena in odkrita. Izrazil je upanje, da bo napredek, ki so ga dosegli v Londonu, pripomogel k večjemu zaupanju na obeh straneh. Ni pa opredelil napredka.

Pogajanja v Londonu so sledila pogovorom v Ženevi prejšnji mesec, ko je bil dosežen začasni dogovor o znižanju carin. Strani še nimata predvidenega drugega srečanja, poroča AFP.