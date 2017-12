Tujci niso mogli verjeti, kaj so doživeli v Sloveniji

Tujci, ki živijo v Sloveniji, so ob selitvi v našo državo pogosto presenečeni nad našimi običaji in načinom življenja. Med tistimi, ki smo jih v iztekajočem se letu predstavili na siol.net, smo izbrali nekaj najbolj zanimivih izjav o Sloveniji.

Yenifer Maria Castillo Canela iz Dominikanske republike:

"Mene je enkrat pri Slovencih zelo zmotilo, da se, ko pride nekdo iz Hrvaške, poskušate z njim pogovarjati po hrvaško. Tudi če ta oseba že živi tukaj v Sloveniji, se bo pogovarjala kar po hrvaško. Ne. Bodite ponosni na svoj jezik in se pogovarjajte po slovensko. Ta oseba se bo že potrudila, če že živi tukaj."

Illa Debeer iz Belgije:

"Nikakor se ne morem navaditi, da Slovenci jeste solato iz ene posode."

Alexander Niño iz Kolumbije:

"Ko sem izgubil denarnico, me je po enem mesecu nekdo poklical in mi jo vrnil, skupaj z vso vsebino. V Kolumbiji bi o takem dogodku pisali časopisi."

"Ljudje lahko mirno sedijo v kavarnah ure in ure. To je v Kolumbiji nepredstavljivo."

Carina Rumpler iz Avstrije:

"Včasih imaš občutek, da do Kopra prideš hitreje peš kot z vlakom."

Mehtab Sing iz Indije o umetnem ustvarjanju delovnih mest z davčnimi olajšavami za samostojne podjetnike:

"Oni ti najprej dajo, potem pa jim moraš vrniti. Le zato, da bi olepšali statistike o številu delovnih mest. Po desetih letih se bo to izkazalo za prekletstvo. Ljudje bodo postali nesposobni, ker se bodo navadili na denar od države. To pa je zadnje, kar želite narediti svojim ljudem."

Viktor Safonov iz Rusije:

"Ne spomnim se, da bi v Moskvi kdaj šel domov po osmih urah dela. Tu ljudje začnejo delati tudi ob 6. uri, zato da lahko gredo zgodaj domov. V Moskvi začenjamo med 8. in 11. uro in delamo ves dan. Ritem je popolnoma drugačen."

Labrina Tskalou iz Grčije:

"V Ljubljani imate dobro kulinariko, a v Grčiji je toliko stvari, ki jih tukaj ni. Glasba? Grške nisem poslušala prav veliko. Sem dekle za pop in r'n'b. A ko si stran od doma in te muči domotožje … Zdaj v resnici več poslušam domačo glasbo. Najbolj pa pogrešam sonce. Tukaj imate devet stopinj in dež, v Grčiji pa je 38 stopinj Celzija! Hočem sonce in morje."

Victor Fernando Leguizamon Villalba iz Paragvaja o mrazu v Sloveniji:

"Na začetku sem spal v puloverju in s kapo na glavi."

Ann P. Prieto s Filipinov:

"Če kdo v Švici, kjer občasno delam, negativno govori o Sloveniji, se vedno oglasim in protestiram. V Sloveniji se dobro počutim in ne dovolim, da bi kdo o njej govoril grdo."

Bianca Barada Tapilatu iz Nizozemske:

"V slovenskih šolah, vsaj pri naši hčerki je tako, imajo res veliko nalog, precej se morajo učiti, veliko je stresa. Zdi se mi, da ima okolica visoka pričakovanja, da je veliko pritiska, da morajo biti v šoli čim boljše ocene, najbolje, da kar petice. Ko pogledam šolarje na Nizozemskem, se mi ne zdi, da bi bilo toliko stresa, toliko nalog. Lažje krmarijo med šolo in športom. Več so na prostem, lažje gredo na kolo, ki je na Nizozemskem zelo priljubljeno. Imajo več prostega časa za igranje in za to, da so otroci."

