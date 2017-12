"Pri nas je normalno, da se dva fanta ali dve punci poljubita na cesti"

Tujka v Sloveniji

Yenifer Maria Castillo Canela, 19-letna državljanka Dominikanske republike, se je v Sloveniji spopadla z rasizmom, diskriminacijo in, po njenih besedah, "čudnim vremenom". Čeprav prvi vtisi niso bili najboljši, pa naše države ne namerava zapustiti in želi zaprositi za slovensko državljanstvo kljub temu, da se bo s tem morala odpovedati državljanstvu Dominikanske republike.

Yenifer, ki danes obiskuje Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani, je v Slovenijo prišla pred šestimi leti. Skupaj z mlajšo sestro sta se v Sloveniji pridružili mami, ki je sem prišla nekaj let pred njima, ker je tu našla zaposlitev.

Prišla pozimi, šok je bil zato večji

Na svoj prihod v Ljubljano pa Yenifer nima najboljših spominov: "Jezik, hrana, okolje. Vse me je motilo. Otrok sem bila. Tam sem pustila svojo babico, s katero sva si bili zelo blizu, pustila sem šolo, svoje življenje tam, da sem prišla nekam, kjer nisem vedela, kje bom, kako bom, kako me bodo sprejeli. Pa še prišla sem, ko je bila zima, zato je bil šok toliko večji."

Yenifer v Ljubljani živi že šest let. Foto: osebni arhiv

Ob prihodu v Slovenijo ni razumela nobenega drugega jezika razen španščine, kar je bila dodatna težava. "Prvi dan so me vsi napadli, spraševali, od kod sem, kako sem prišla. Ampak nisem mogla komunicirati z njimi. Samo z rokami smo si nekako pomagali," se spominja prvega šolskega dne v Sloveniji.

Poleg slovenščine danes govori tudi angleško, uči pa se še nemščino in makedonščino. Slovensko se je naučila zgolj s poslušanjem sošolcev in s pomočjo slovarja in prevajalnika. Največ težav pri učenju so ji povzročali šumniki in ločevanje črk v in b.

V osnovni šoli so jo spremljali opazke in predsodki

Jezik in podnebje pa zanjo nista bila edina težava. V osnovni šoli se je večkrat spopadala z rasističnimi opazkami in predsodki, tudi diskriminacijo: "Take barve sem, da sem velikokrat slišala kaj slabega. Pa ker imam bolj zaprte oči, so rekli, da sem Kitajka.

Dominikansko republiko marsikateri Slovenec vidi kot državo, iz katere prihajajo prostitutke," pravi. "In potem so me fantje v šoli spraševali, ali sem tudi jaz prišla sem s tem namenom."

"Slovenci so mi super"

Dodaja, da smo Slovenci bolj zaprti in tudi bolj delavni ljudje kot prebivalci Dominikanske republike,ter da se tudi naša vzgoja otrok precej razlikuje od njihove, saj tudi do lastnih otrok nismo sproščeni. Dodaja pa še: "Slovenci so mi super. Pa ne samo Slovenci, vsi narodi. Nimam predsodkov do drugih. Nisem tako vzgojena."

V osnovni šoli se je zaradi temnejše polti velikokrat spopadala z rasizmom. Foto: osebni arhiv V Sloveniji jo je najbolj presenetila narava, saj v Dominikanski republiki nimajo veliko gora ali gozdov. Slovenijo je njej in njeni sestri dobro razkazal očim, ki je Slovenec, še več pa si je je ogledala s srednjo šolo. "Zdaj, ko sem na turistični šoli in sem prepotovala Slovenijo, je res fenomenalna. In pri tem nas premagate. Res je čudovita država, polna adrenalina, res, karkoli iščeš, boš našel. No, ne ravno morja," dodaja.

Meni, da bi morali biti Slovenci bolj ponosni na svoj jezik: "Mene je enkrat pri Slovencih zelo zmotilo, da se, ko pride nekdo iz Hrvaške, poskušate z njim pogovarjati po hrvaško. Tudi če ta oseba že živi tukaj v Sloveniji, se bo pogovarjala kar po hrvaško. Ne. Bodite ponosni na svoj jezik in se pogovarjajte po slovensko. Ta oseba se bo že potrudila, če že živi tukaj."

V Sloveniji so ji najbolj všeč Postojnska jama, Bohinj, Bled, Tolmin in slap Savica. Foto: osebni arhiv

"Pri nas je normalno, da se dva fanta ali pa dve punci poljubita na cesti"

Yenifer zase pravi, da je biseksualka, in ji je vseeno, kaj si kdo o tem misli. Pravi pa, da imamo Slovenci precej predsodkov do pripadnikov LGBT-skupnosti. V Dominikanski republiki ni tako: "Pri nas je to normalno. Mi sprejemamo take in drugačne ljudi. Pri nas je normalno, da se dva fanta ali pa dve punci poljubita na cesti. Noben te ne bo ustavil ali te grdo gledal. Tukaj je pa že čudno, če se dve punci ali dva fanta držita za roke. So že predsodki in slišiš obrekovanje ljudi."

Poroke istospolnih parov v Dominikanski republiki niso dovoljene, vendar pravi, da je to zato, ker si za to nihče ne prizadeva in prebivalci ne vidijo potrebe po tem, ne pa zaradi sovraštva in predsodkov.

Slovencem, ki nameravajo obiskati Dominikansko republiko, pa priporoča: "Naj uživajo na morju in v roke vzamejo kakšen kokos, dajo možgane na off in uživajo našo naravo in sonce. Naj se sončijo in uživajo v toploti."