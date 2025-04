V zrušenju strehe umrlo vsaj 98 ljudi, številni še pogrešani #video

Reševalna akcija traja drugo noč zapored, potem ko se je v torek med koncertom znamenitega pevca Rubbyja Pereza v klubu Jet Set okoli enih zjutraj zrušila streha.

Perez je eden izmed najmanj 98 ljudi, ki so umrli.

Trenutek, ko se je zrušila streha:

Zdravstvene ustanove so sprejele še najmanj 155 ranjencev, poroča španska tiskovna agencija EFE. Foto: Reuters

Oblasti sicer niso navedle števila ljudi, ki so bili v nočnem klubu, za katerega lokalni mediji poročajo, da deluje že več kot 50 let in vsak ponedeljek zvečer prireja koncert ali zabavo. Pri tem ocenjujejo, da je bilo v času tragedije v Jet Setu med 500 in tisoč ljudi.

Predsednik Luis Abinader je v torek na družbenem omrežju X izrazil obžalovanje zaradi tragedije in dejal, da incident od začetka natančno spremljajo. Kasneje je obiskal prizorišče tragedije, z odlokom pa razglasil tridnevno žalovanje.

Oblasti so prebivalce pozvale, naj darujejo kri.