V zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je danes umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 150 je poškodovanih, so sporočile reševalne službe. Dodali so, da se iskanje preživelih pod ruševinami medtem nadaljuje. Po navedbah lokalnih medijev naj bi bilo v klubu v času tragedije med 500 in tisoč ljudi.