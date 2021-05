Tudi pri zaslužkih poslanca Židana KPK ne vidi nič spornega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v trenerskem delu poslanca Gregorja Židana pri Nogometni zvezi Slovenije ne vidi nič spornega in ni zaznala kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri trenerskem delu gre po mnenju KPK za športno dejavnost.

Zaradi tega komisija tudi ni uvedla postopka na lastno pobudo, prav tako pa KPK tudi ni prejela prijave v zvezi z nogometnimi popoldanskimi zaslužki poslanca. Spomnimo, poslanec Židan je brez dovoljenja Državnega zbora opravljal delo trenerja pri NZS, za kar je izstavil račun kar prek svojega gostinskega podjetja.

Vodja poslancev SD Matjaž Han ocenjuje, da njihov poslanec Gregor Židan s tem, ko o svojem delu pri nogometni zvezi ni obvestil mandatno-volilne komisije DZ, ni storil take napake, da bi mu bilo treba odvzeti mandat, poroča STA. V koaliciji sicer ne želijo delati prehitrih korakov. Počakali bodo na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in tudi drugih institucij.

KPK: Ni nas potrebno obvestiti

Pri KPK poudarjajo, da v določenih primerih dela poslancev izven parlamenta, kamor spada tudi športna dejavnost, tem ni potrebno o dodatnih prihodkih obvestiti komisije. "Funkcionarji morajo za opravljanje teh dejavnosti, med katere sicer spada športna dejavnost, pridobiti dovoljenje delodajalca. V primeru poslancev državni zbor," pravijo pri KPK.

Židan KPK povedal o svojih podjetjih

Židan je KPK obvestil o omejitvah poslovanja, ki veljajo za dve podjetji, v katerih je družbenik. Gre za podjetji Gregorino, iz katerega je izdal račun NZS, in podjetje Kapodol. Za ti dve podjetji veljajo omejitve poslovanja z organom, v katerem je funkcionar zaposlen, torej državnim zborom. Komisija je lani pri Židanu sicer izvedla nadzor premoženjskega stanja in ugotovitve posredovala Finančni upravi.