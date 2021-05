Škandal: Židan je 1665 evrov zaračunal kar iz podjetja Gregorino

Poslancu SD Gregorju Židanu nogometna zveza za delo pomočnika glavnega trenerja kot kaže ni plačala na roko ali na osebni račun. Po podatkih iz mandatno volilne komisije je Židan račun za delo poslal nogometni zvezi kar iz svojega podjetja Gregorino d.o.o. Ni pa to še dokaz, da je nogometna zveza tudi plačala podjetju. To bi bilo še dodatno sporno. Trenerskega dela ob poslanskem državni zbor Židanu na začetku mandata ni dovolil. Tudi dela preko poslančevega zasebnega podjetja mu niso dovolili. Če se izkaže, da je Židan celo kar dvojno kršil zakon, bi bil lahko ob poslanski mandat.

Po računu, ki ga je izdalo Židanovo podjetje, ki je registrirano za strežbo pijač, bi nogometna zveza morala plačati 1300 evrov za dnevnice, 65 evrov za kilometrino, prištetih pa je še 300 evrov davka. Židan je doslej javno trdil in to piše tudi mandatno volilni komisiji, da je opravljal neprofitno delo. A podjetje, ki je izdalo račun, opravlja pridobitno dejavnost.

Kako zaračunati dnevnice za poslanca?

Nejasno je, kako je lahko Židanovo podjetje drugemu podjetju (nogometni zvezi) zaračunalo dnevnice za poslanca, ki ni zaposlen pri njih. In po zakonu tudi ne sme biti zaposlen nikjer drugje. Račun je takšen:

Kot poslanec Židan tudi ne bi smel poslovati preko svojega podjetja in zaračunavati drugim podjetjem za usluge. Kar je, tako se zdi, storil. To dejstvo bo, tako se zdi, položaj Židana, ki mu grozi celo izguba mandata, še zapletlo.

V obvestilu mandatno volilni komisiji, ki je zahtevala pojasnila o dodatnem delu ob poslanskem, ki mu ga niso dovolili, je Židan podrobno pojasnil, da je o dodatnem delu med 18. in 30. marcem, za katerega je v državnem zboru vzel dopust, obvestil in se o tem sporazumel s poslansko skupino SD. Vodi jo Matjaž Han. Čeprav je bil na dopustu pa je, kot je pojasnil, v tem času zvečer dvakrat šel na glasovanja v državni zbor.

Stranka SD doslej ni povedala, da bi je njihov poslanec z nogometno zvezo posloval preko svojega zasebnega podjetja in kako so to sodelovanje z nogometno zvezo v SD sicer urejali.

Zakon poslancem prepoveduje opravljati pridobitne dejavnosti, le izjemoma pa smejo po »obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del."

Židan ni obvestil pristojnega telesa, da bo kot trener kaj delal za nogometno zvezo.

Po zaslužkih z nogometno zvezo pa je zadnje leto zaslovel tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, kar se je razvedelo, da letno prejme 200.000 evrov nadomestila od Fife. Vesel trdi, da s tem ni nič narobe, da za dodatno delo ne potrebuje posebnih dovoljenj in da to tudi ni pridobitna dejavnost.

Židan je na začetku mandata zaprosil, da bi dodatno opravljal trenersko delo, a tega dovoljenja takrat ni dobil. Komu so dodatno delo dovolili in kako se je zapletlo pri Židanu, Primožu Siterju (Levica) in Nataši Sukič (Levica), ki dovoljenj niso dobili, lahko preberete tukaj: DODATNI ZASLUŽKI: SUKIČEVA, SITER IN ŽIDAN PO VZGLEDU VILFANA IN TOMIĆEVE

Zakon pravi, da državni zbor lahko na predlog pristojnega delovnega telesa odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije.

Pa tudi, da poslancu preneha mandat, če v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo poslanca in če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo poslanca.