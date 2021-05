Iz SD molk, ali so tudi drugi njihovi poslanci podjetni kot Židan

V SD so nam zelo skopo odgovorili na vprašanja o tem, da je njihov poslanec Gregor Židan račun za trenersko delo nogometni zvezi poslal kar iz svojega zasebnega podjetja Gregorino, d. o. o., kar smo razkrili na Siol.net in objavili tudi faksimile izstavljenega računa, ki ga ima tudi mandatno-volilna komisija državnega zbora. Ker je Židan delo opravljal v času dopusta in sam trdi, da se je s stranko o tem dogovoril, smo pri SD preverjali tudi, ali je zanje običajno to, da njihovi poslanci račune za svoje delo zunaj parlamenta, za katero nimajo dovoljenj, izstavljajo kar prek svojih zasebnih podjetij in ali to zadnja leta počnejo tudi drugi poslanci SD. Trenersko delo bi Židanu morala dovoliti mandatno volilna komisija, a ta mu tega v začetku mandata ni dovolila. Niti v drugem poskusu dovoljenja ni dobil. V tretje ni vprašal.

Znano je, da so v stranki, ki jo vodi Tanja Fajon, tudi uspešni podjetniki. Tak je, na primer, vodja poslanske skupine Matjaž Han, ki je do leta 2009 vodil družinsko podjetje M & M INTERNATIONAL, d. o. o., Radeče. To je precej pozornosti v preteklosti pritegnilo, ker podjetje posluje tudi s podjetji v državni lasti, na primer Petrolom. Na državna podjetja imajo lahko politiki vpliv.

Iz SD na dilemo, ali se jim zdi normalno, da poslanci dodatno delajo zunaj parlamenta brez dovoljenj, ki jih zahteva zakon, in to celo prek svojih zasebnih podjetij, in ali tudi drugi njihovi poslanci izstavljajo račune za takšno dodatno delo na tak način, niso odgovorili. Trdijo pa, da o vsem obveščajo Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

"Poslanec Socialnih demokratov Gregor Židan je glede sodelovanja z Nogometno zvezo Slovenije podal pojasnila tako zainteresiranim medijem kot tudi Mandatno-volilni komisiji, ki bo o predmetni zadevi razpravljala v četrtek, 13. maja 2021. Poslanki in poslanci Socialnih demokratov sicer v skladu z zakonskimi obveznostmi Komisiji za preprečevaje korupcije poročajo o svojem premoženjskem/lastniškem statusu, komisija pa ni ugotovila nobenih nepravilnosti."

Trditev, da poslanci poročajo o svojem premoženjskem/lastniškem statusu KPK, ni odgovor na vprašanje o dodatnem delu prek zasebnih podjetij, ki smo ga zastavili. KPK se tudi ne ukvarja s preverjanjem, kakšne račune za svoje dodatno delo izstavljajo poslanci. Iz računa, ki ga je izstavilo podjetje Gregorino, pa na prvi pogled celo ni razvidno, da je bilo nogometni zvezi zaračunano trenersko delo poslanca Židana, doslej pa se KPK o dilemah dodatnega dela poslanca prek zasebnega podjetja še ni nič oglasila.

Bo pa, kot v odgovoru opozarjajo iz SD, v četrtek o ravnanju Židana prvič razpravljala mandatno-volilna komisija državnega zbora. Predsednik Ivan Hršak (DeSUS) je predlagal razširitev dnevnega reda s točko: "Seznanitev z opravljanjem dejavnosti poslanca Gregorja Židana in izvajanjem 13. člena Zakona o poslancih."

Ta 13. člen pravi: "Poslanec sme po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del. Državni zbor na predlog pristojnega delovnega telesa odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije."

Trenerskega dela Židanu mandatno volilna komisija, ko je na začetku mandata za to zaprosil, ni dovolila. Kako Židanu, Primožu Siterju (Levica) in Nataši Sukič (Levica) takrat niti v drugem poskusu ni uspelo dobiti dovoljenja, da bi ob poslanskem delu služili še z drugimi “zahtevnejšimi strokovnimi, znanstvenimi, pedagoškimi ali raziskovalnimi deli, lahko preberete tukaj: SUKIČEVI, SITERJU IN ŽIDANU NI USPELO, KAR JE VILFANU IN TOMIĆEVI

Židan letos o delu za nogometno zvezo ali o delu za podjetje Gregorino, ki je za opravljeno delo nogometni zvezi izstavilo račun, ni obvestil mandatno-volilne komisije. Delo, ki ga je nogometni zvezi zaračunalo podjetje Gregorino, d. o. o., pa je komisiji, ko je dogajanje razkril PlanetTV in so v državnem zboru zaradi tega zahtevali pojasnila, opisal tako:

Na koncu teh razlag, ki jim je priložen tudi račun podjetja Gregorino za opravljeno delo, je Židan zapisal: "Če sem v tem primeru ravnal napak, se za svojo opustitev iskreno opravičujem."