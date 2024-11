Počasi se približujejo božično-novoletni prazniki. Okoli 60 odstotkov prebivalcev Slovenije bo praznična darila kupilo decembra. Približno tretjina jih bo letos za darila namenila od 100 do 200 evrov, okoli četrtina pa do 100 evrov, kaže raziskava, ki sta jo izvedli družba SES Slovenija ter Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Iz raziskave je razvidno, da 59,7 odstotka Slovencev največ daril nakupi decembra, 19,6 odstotka pa jih z nakupi namerava začeti že ta mesec. 10,5 odstotka anketirancev darila kupuje tik pred božičem. Z nakupovanjem že novembra pogosteje začnejo mladi med 15. in 29. letom. Za 21 odstotkov Slovencev se sicer praznični čas začne z decembrom, za 17 odstotkov pa tik pred božično-novoletnimi prazniki.

Delež sodelujočih, ki nameravajo za darila porabiti med 100 in 200 evri, je 34,7-odstoten, tistih, ki nameravajo porabiti med 50 in 100 evri, 24,9-odstoten, tistih, ki načrtujejo znesek od 200 in 500 evrov, pa 18,3-odstoten.

Ženske zapravijo več kot moški

Sodeč po raziskavi bodo ženske za darila namenile več sredstev kot moški, saj jih 36,5 odstotka namerava porabiti med 100 in 200 evri, medtem ko bo enako vsoto porabilo 32,8 odstotka moških. Je pa podoben delež med spoloma, ko gre za načrtovano porabo med 50 in 100 evri, pa tudi pri dražjih nakupih oziroma nakupih nad 500 evri.

Na vprašanje, katere vrste daril nameravajo podariti, jih je največ navedlo živila, slaščice in sladkarije (23,4 odstotka), igrače (22,4 odstotka), kozmetiko in parfume (21,8 odstotka), darilne bone (19,9 odstotka) ter oblačila in obutev (19,7 odstotka). Četrtina jih še ne ve, kaj bi podarila. Tudi tu so na dan prišle generacijske razlike, saj mladi pogosteje podarjajo kozmetiko, medtem ko so starejši pogosteje bolj neodločeni. Razlika je tudi med spoloma; ženske bodo namreč v večji meri podarjale živila in kozmetiko, moški pa darilne bone.

Pri tem 35,9 odstotka vprašanih meni, da je praznično vzdušje pomemben del nakupovalnega procesa pred prazniki.

Raziskava je bila izvedena oktobra 2024 na vzorcu 1000 oseb, starih med 15 in 75 let, ki kadarkoli obiščejo nakupovalna središča. Raziskavo je za SES Slovenija, ki ima v Sloveniji nakupovalna središča Aleja, Citypark, Center Vič, Citycenter Celje in Europark Maribor, s pomočjo spletnega anketiranja (CAWI) izvedla Mediana, pri čemer je vzorec reprezentativen glede na spol, starost in regijo v Sloveniji.