Navdušite svoje goste: izbor vin za nepozaben praznični december

Od okraševanja drevesa, iskanja popolnih daril, priprave praznične večerje do peke sladkih dobrot – vse to je december! Najlepši čas v letu, ko domovi zasijejo v soju prazničnih lučk in se tradicionalno srečamo z družino in prijatelji. Praznični čas je preprosto povabilo k druženju, ko hrepenimo po toplini srečanj v živo, ko smo zbrani v dnevni sobi, polni bleščečih lučk in toplih odej. Eden izmed vrhuncev decembra so brez dvoma okusne jedi, ob katerih se priležejo tudi vrhunska vina.

Če se lahko poistovetite s to praznično mrzlico, si vzemite trenutek in razmislite, kako lahko malce olajšate praznične priprave. Eden od načinov je, da ste vedno pripravljeni z odličnim izborom vin, ki bo navdušil vaše goste in ustvaril pravo praznično vzdušje.

Vrhunska vina so del praznične mize

December ni le mesec okraševanja in obdarovanja, ampak tudi čas, ko s kozarcem dobrega vina v roki proslavimo male in velike trenutke. Pravilno izbrana žlahtna kapljica lahko izkušnjo dvigne na povsem novo raven. Ob vinskem izboru, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, naj vas navdihnejo tudi ideje za jedi, ki jih lahko pripravite.

Predstavljamo pet vrhunskih vin, ki jih morate imeti v shrambi med prazničnim decembrom. Primerna so, da jih ponudite ob praznični mizi, kot tudi, da jih ponudite kot dragoceno darilo.

Foto: Klet Brda Quercus sivi pinot je vino, ki se ponaša z vrhunsko svežino, lahkotno aromo in harmonično strukturo. S svojo slamnato rumeno barvo z nežnim roza odtenkom ter aromami sveže grenivke, breskve, marelice, ananasa in cimeta je popolna izbira za trenutke, ko si želite svežega in lahkega vina. Vino v ustih pušča svilnat občutek z aromo citrusov, kar ga naredi idealnega za spremljavo ob lahkih predjedeh in ribjih jedeh ali za spremljevalca prijetnih klepetov ob prazničnih večerih.

Letošnja zlata medalja na Decanterju in uvrstitev med najboljših 20 cenovno dostopnih zlatih vin samo še potrjujeta odličnost Quercus sivega pinota.

Krasno belo je harmonična zvrst rebule, chardonnaya in sauvignonassa, ki s svojo bogato strukturo in svežino odlično dopolnjuje širok spekter jedi. S svojim polnim okusom in lahkotno eleganco je idealno za kombiniranje z jedmi, kot so zelenjavne rižote, ribji carpaccio in začinjeno belo meso. To vino je popolno za dolge večere ob dobri hrani in druženju s prijatelji.

Njegovo ime, Krasno, pove vse.

Foto: Klet Brda Merlot iz linije Bagueri je prava izbira za ljubitelje bogatih, zrelih in elegantnih rdečih vin. Pridelano v najboljših vinogradih Brd in zorjeno v barikih, se ponaša s kompleksnimi aromami slive, robidnic in rahlimi notami kakava ter vanilije. Z žametnimi tanini in dolgim pookusom je Bagueri merlot popolna spremljava ob divjačini, rdečem mesu in zrelih sirih.

Je tisto vino, ki ga boste želeli odpreti ob posebnih trenutkih ali podariti kot dragoceno darilo ljubitelju vrhunskih vin.

Cabernet sauvignon je sinonim za moč in eleganco, Bagueri superior pa to lastnost povzdiguje še stopničko višje. To vino je zorjeno v hrastovih sodih, kar mu daje odločnost in bogat okus. Odlično se prilega k mesnim jedem, kot so biftki, florentinski zrezki in jedi z divjačino.

Za vse, ki prisegajo na rdeča vina, je Bagueri superior cabernet sauvignon popoln dodatek k prazničnemu obroku ali kot razkošno darilo.

Ko govorimo o prazničnih trenutkih, ne moremo mimo penečih vin, ki so simbol slavja in veselja. Peneča rebula, ki jo v Kleti Brda pridelujejo že od leta 1962, je osvežujoča, sadna in s svojo dostopno ceno prijazna tudi do denarnice. Pridelana po charmat metodi iz izbranega briškega grozdja, bo navdušila vsakega. Odlična je kot aperitiv ali spremljevalka ob lahkih prigrizkih. Njena svežina in sadne note bodo poskrbele za prijetno vzdušje in veselo praznično razpoloženje.

Foto: Klet Brda