S temi igračami boste razveselili male in velike otroke

So vaši otroci že napisali ali narisali, kaj si želijo dobiti od dobrih mož? Potem bo izbira daril preprosta. Povsem drugače je z otroki vaših sorodnikov in prijateljev, ki jih morda ne poznate dovolj dobro. Se sprašujete, kako izbrati igrače za otroke različnih starosti? To izveste v nadaljevanju, kjer razkrivamo tudi, s katerimi igračami zagotovo ne boste zgrešili.

Foto: Spar

Otroci do enega leta

Za najmlajše otroke so najprimernejše igrače za crkljanje, kot so mehki plišasti prijatelji, ninice, pa tudi igrače z različnimi zvoki, ki spodbujajo radovednost in vzbujajo čute.

Medvedek pripovedovalec 30 odstotkov ceneje, Tresoči plišasti mucki 33 odstotkov ceneje in Pliš 42 odstotkov ceneje Foto: Spar

Otroci od enega do treh let

Malčki šele odkrivajo svet in raziskujejo okolico, zato so zanje najprimernejše igrače, ki spodbujajo radovednost in razvijajo motorične spretnosti. Podarite jim na primer senzorične in didaktične igrače, s pomočjo katerih se bo otrok učil barv, oblik, štetja, spoznaval glasbo itd.

Senzorična kocka 33 odstotkov ceneje, Glasbeni tepih 34 odstotkov ceneje in Air clay vedro ustvarjanja 13,99 evra Foto: Spar

Otroci od treh do petih let

Otroci te starosti se vedno bolj igrajo z vrstniki, zato so zanje idealne igrače, ki spodbujajo empatijo in pomagajo razvijati socialne veščine. Odlične so igrače za igro vlog, na primer punčke, lutke in igrače, ki posnemajo poklice oziroma opravila. Dobra izbira so družabne igre, pa tudi knjige, saj se otrok prek likov v zgodbi vživlja v različne vloge in na ta način spoznava svet, odnose ter razvija empatijo.

Igralni set v kovčku 35 odstotkov ceneje, Punčke Anlily 37 odstotkov ceneje ter Otroške knjige in pobarvanke od 2,99 evra Foto: Spar

Otroci, starejši od petih let

Otroci te starosti se že počasi pripravljajo na vstop v šolo ali pa so že šolarji, zato naj bodo temu prilagojene tudi igrače zanje. Podarite jim na primer znanstvene komplete, s katerimi bodo mali nadebudneži potešili radovednost. Dobra ideja so tudi ustvarjalne igrače, ki pomagajo razvijati domišljijo in fino motoriko, ter igrače, ki spodbujajo logično sklepanje.

Pametni globus Orboot 30 odstotkov ceneje, Raziskovalni set Znanost o vesolju 34 odstotkov ceneje in Set za izdelovanje zapestnic v kovčku 37 odstotkov ceneje Foto: Spar

Za namige, kaj podariti otrokom, lahko vprašate tudi njihove starše. Če želite, da bo presenečenje popolno, pa poiščite navdih v novem Sparovem katalogu Igrače 2024, kjer boste našli bogato ponudbo igrač po ugodnih cenah, in na Spar ONLINE.

Foto: Spar

S točkami zvestobe prihranite do 40 odstotkov pri nakupu originalnih kock LEGO® Darilo, s katerim zagotovo ne boste zgrešili, so kocke LEGO®. Z njimi boste navdušili tako najmlajše kot tudi tiste malo starejše otroke. Vsak komplet teh kultnih kock spodbuja domišljijo in ustvarjalnost, razvija finomotorične spretnosti ter zagotavlja ure in ure zabave. V trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER zbirajte točke zvestobe in kupujte izbrane originalne kocke LEGO® kar do 40 odstotkov ceneje!** Točke zvestobe zbirate do vključno 7. januarja 2025, zbirne kupone pa lahko unovčite do 21. januarja 2025 oziroma do razprodaje zalog. V spletni trgovini Spar ONLINE preverite razširjeno ponudbo izdelkov LEGO® po ugodnih cenah!

