Ustvarite svojo zimsko pravljico s sodobnimi božičnimi dekoracijami!

Prazniki se hitro bližajo in nič ne pozdravi praznične sezone tako kot dobro okrašen in prazničen dom. Tople sobe, okrašene z zimzelenimi šopki, živordečimi jagodami bodike in storži, bogato okrašena božična drevesca, ki se bleščijo in svetlikajo, ter kandirano sadje in okusno pecivo na mizi. Okrasite svoj dom z vabljivo dekoracijo, ki ustreza vašemu slogu.

Praznična sezona je priložnost, da se odpoveste svojemu običajnemu repertoarju dekorja in se odločite za maksimalistično miselnost. Seveda imate morda svoje preizkušene sheme za praznično okrasitev – drevesce z bleščicami, okrašeno stopnišče in okraski na okenski polici –, vendar zakaj ne bi letos spremenili svoje rutine za okrasitev v času božičnih praznikov? Pričnite z razkošnimi odejami iz umetnega krzna, nepričakovano velikimi okraski na drevesu in bleščečimi kristalnimi svečniki, ki jih ni mogoče spregledati. Več je končno več! K sreči ne manjka idej, s katerimi lahko ustvarite srečen praznični dom ali kotiček svojih sanj.

Božična dekoracija

Praznične lučke, stekleni okraski, čajne lučke, venci, girlande, nogavice, ki čakajo na darilca, in seveda središčna točka vsega božično drevo, vse to polni in olepšuje naše domove v prazničnem času. Vendar bodimo pri krašenju ustvarjalni in s tem razveselimo tako sebe kot svoje goste. Dekoracijo lahko predstavimo tudi na drugačne načine od ustaljenih, poglejmo si nekaj primerov:

Okraski za jelko: Poleg tega, da čudovito krasijo naše božične jelke, se sijoči okraski lahko pojavijo tudi zbrani v lepi skledi na sredi mize ali konzole ter tako na nepričakovan način dodajo praznično vzdušje v prostore, kjer tovrstne dekoracije nismo pričakovali.

Steklene in keramične smrečice: Izberite steklene dekorativne smrečice in poleg njih prižgite nekaj dišečih čajnih svečk. Igra svetlobnih odbojev in nežna aroma bosta vaš dom preželi s prazničnim vzdušjem.

Pomander: Želite v svoj dom vnesti praznično vzdušje brez bleščic in luči? Oranžne kroglice pomandra so verjetno najhitrejša in najboljša povsem naravna, lepo dišeča in nebleščeča dekoracija, ki jo lahko najdete v tej praznični sezoni.

Božične jelke

Središčna točka vsake praznične dekoracije je seveda božična jelka. Na izbiro imamo zares široko paleto naravnih in umetnih drevesc, kjer se brez težav najde pravo za vsak okus. Da bi bila božična jelka zares lep okras vašega doma, mora ustrezati velikosti in obliki prostora, ki ga imate na voljo. Prevelika novoletna jelka bi namreč naredila prostor preveč natrpan, ob pogledu nanjo pa ne bi začutili tako lepih občutkov kot ob pogledu na ravno pravšnje božično drevo.

Vsak dom je drugačen, zato vsak potrebuje drugačno božično drevo. Tudi božične jelke morajo biti prilagojene slogu vašega doma. Kaj to pomeni? V tradicionalno urejenem domu pridejo najbolj do izraza lepe, košate in realistične novoletne jelke, ki poudarijo njegovo toplino in prijaznost. Pri moderno opremljenem domu pa lahko izberete tudi kakšno sodobnejšo različico božičnega drevesa. Zadnje čase so izredno priljubljena božična drevesa v beli barvi.

Ni kamina? Ni problema!

Značilna božična dekoracija so božične nogavice, obešene na polico nad kaminom, to pa krasi še bogata zimzelena girlanda … Kaj pa če naš dom nima kamina? Nič ne de! Če na radiator postavite lep pladenj v radiatorju primerni širini in dolžini, ste pravkar dobili novo nepričakovano mesto, kjer bodo novoletni okraski dobili svoj praznični dom. Girlandam, okraskom in lučkam dodajte pomandre in vaš dom bo omamno dišal po pomarančah in nageljnovih žbicah.

Božični okraski za vsako jelko

Božično drevo postane popolno šele s popolnimi okraski za jelko. Kaj je popolno za posameznika, je odvisno od osebnega okusa, vsekakor pa je pri izbiri božičnih okraskov za jelko treba upoštevati tudi slog opreme v vašem domu ter obliko in velikost božičnega drevesa. Na košato, zeleno drevo, ki je morda okrašeno z umetnim snegom, namreč sodijo drugačni okraski za novoletno jelko kot na bela božična drevesa ali manjše ter ožje smrečice.

Božični okraski za jelko naj bodo v barvi in obliki, ki vam ustrezata, vseeno pa pri tem upoštevajte slog opreme in videz jelke. Tradicionalni božični okraski za jelko v tradicionalnih barvah, kot so rdeča, zelena in zlata, nikoli ne bodo šli iz mode. Če se boste odloči za drugo osnovo, denimo rožnate, vijoličaste, platinaste ali modre okraske za novoletno jelko, jih boste brez težav kombinirali z zlatimi okraski. Tako kot zlati okraski za jelko pa se k skoraj vsem barvam dobro podajo tudi srebrni. Vintage ali bohemski stil doma kliče k mešanju barv in oblik, zato si lahko za okraševanje božičnega drevesa v takšnem domu izberete zares različne porcelanaste ali steklene okraske za jelko. Ti so lahko tako v različnih barvah kot v različnih oblikah.

