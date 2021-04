Tonin: Ponekod imajo za poslance, ki so izstopili, oslovske klopi #video

Podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin se je kot gost na Planet TV razgovoril o različnih temah, tudi o sklepih in načrtih, sprejetih na širšem koalicijskem vrhu, menjavi predsednika državnega zbora, nepovezanih poslancih, odločitvah ustavnega sodišča ...

Na četrtkovem srečanju širšega koalicijskega vrha so strnili vrste za ključne projekte do konca mandata, o katerih je danes kot gost Igorja Krmelja na Planet TV več povedal predsednik NSi Matej Tonin. Ta pravi, da ima vlada zadostno podporo v Državnem zboru.

"Tako kažejo dosedanja glasovanja v parlamentu, vsaj kar zadeva zakonske rešitve. Je pa bil koalicijski vrh namenjen temu, da smo ocenili preteklo delo in začrtali prihodnje. Opozarjamo na dve ključni stvari: zdravstvo in gospodarstvo. Na področju zdravstva se pripravljata dva zelo pomembna zakona. Eden je dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, drugi pa zakon, ki bo zagotovil naložbe v zdravstvo v prihodnjih desetih letih in je težek nekaj manj kot dve milijardi evrov. Na področju gospodarstva je fokus, da zdaj, ko upamo, da bo cepljenje naredilo svoje, da bo epidemija pojenjala, sprejmemo nov konkreten koronaukrep, s katerim bomo dali dodatne spodbude za zagon gospodarstva po koroni. Naslednji pomemben paket je za poenostavitev postopkov, da odpravimo nesmiselne ovire, da gospodarstvo začne čim bolj normalno delovati. Pomemben pa je tudi paket za nižje davke," je povedal obrambni minister.

Tonin o tem, kje bodo našli manjkajoči glas, in o nepovezanih poslancih (Video: Planet TV):

"Nihče jim ni ničesar onemogočil, še vedno bodo lahko sodelovali in razpravljali"

Dotaknil se je tudi štirih nepovezanih poslancev in zavrnil trditve, da bi jim onemogočili delovanje v Državnem zboru.

"Nihče jim ni onemogočil. Poslovnik Državnega zbora v svojem 55. členu določa, da vsak poslanec, tudi nepovezani, lahko sodeluje na odborih Državnega zbora. Lahko razpravlja, lahko govori. Edina omejitev je, da ne more glasovati, če ni član posameznega odbora. In ker na drugi strani poslovnik omogoča tudi, da imajo lahko nepovezani poslanci tudi določena članstva v odborih in komisijah ali pa teh nimajo, se je parlamentarna večina odločila, da teh mest nimajo. Morda so tudi potegnili kakšno vzporednico z drugimi parlamenti, kjer imajo za nepovezane poslance, poslance, ki so izstopili iz poslanskih vrst, skupin, dobesedno neke vrste oslovske klopi, ne pa, da bi jih za ta njihova dejanja še posebej nagrajevali in jim omogočali še kakšen dodaten položaj. Poskuša se ustvariti brezpredmetno dramo," je o temi, ki v zadnjih dneh dviguje prah, še dejal Tonin.