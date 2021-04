Širša koalicija strnila vrste za ključne projekte do konca mandata

Širši koalicijski vrh je na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju strnil vrste za ključne projekte do konca mandata. Med njimi naštevajo demografski sklad, zakon o dolgotrajni oskrbi, ukrepe za digitalizacijo, davčno reformo in tudi zakon o investicijah v zdravstvo. Po srečanju večinoma ocenjujejo, da ima vlada za te projekte v DZ stabilno podporo.

Na današnjem srečanju so sodelovali ministrska ekipa in koalicijski poslanci, v imenu poslanske skupine opozicijske DeSUS pa je sodeloval poslanec Robert Polnar, poroča STA.

Strnitev vrst

Kot so sporočili iz NSi, so se na srečanju dogovorili, da koalicija strne vrste za ključne projekte. Našteli so ustanovitev nacionalnega demografskega sklada, sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, debirokratizacijo in davčno reformo za državljane in podjetja ter sprejetje strategije digitalne oz. pametne Slovenije. Spomnili so, da je že ustanovljen strateški svet za digitalizacijo.

Koalicija ima po navedbah NSi spisan tudi zakon o investicijah v slovensko zdravstvo, "kjer se določajo viri in višina sredstev za prepotrebne investicije v našem zdravstvu". Koalicija se je seznanila tudi z načrtom za okrevanje in odpornost, ki ga bo vlada sprejela na zadnji aprilski seji in nato poslala Evropski komisiji, so še pojasnili v NSi.

Zdravko Počivalšek po koalicijskem srečanju ugotavlja, da vlada uživa parlamentarno stabilnost. Foto: STA

Počivalšek: vlada uživa parlamentarno stabilnost

Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek po koalicijskem srečanju ugotavlja, da vlada uživa parlamentarno stabilnost, kar kažejo zadnja glasovanja v DZ, in da se koalicijska pogodba navkljub epidemiji coida-19 uresničuje v hitrem tempu. Zato verjame, da bodo mandat pripeljali do konca in pri tem dosegli hitro gospodarsko okrevanje.

Čeprav SMC tega neposredno ni navedla, pa iz njihove ocene, da vlada uživa stabilnost v DZ, sledi, da se Počivalšek za zdaj ne namerava vrniti v DZ. O tem se je ugibalo po neuspešnem poskusu razrešitve predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je zapustil SMC. Za razrešitev je glasovalo 45 poslancev, en premalo za uspeh predloga, dodaja STA.

Prioritete SMC so sicer zagotoviti gospodarsko okrevanje po epidemiji, vzpostaviti demografski sklad, povezovanje nadzornih agencij, debirokratizacija, ureditev rabe konoplje za medicinske namene ter ukrepi za enakomeren regionalni razvoj.

"Bolje konstruktivno sodelovati, kot pa ponorelo nasprotovati vsemu in vsakomur"

Polnar na podlagi sestanka na Brdu pri Kranju ugotavlja, da ima koalicija potencial, da za zakone v DZ zagotovi potrebnih 46 glasov. Pojasnil je dogovor poslanske skupine, da se udeleži srečanja. "Pri odločanju o tem je prevladalo enotno mnenje, da je veliko bolje konstruktivno sodelovati, kot pa ponorelo nasprotovati vsemu in vsakomur," je Polnar dejal za STA. Po njegovih besedah so imeli danes izrazito operativen sestanek, kar da je kakovost te koalicije in predsednika vlade Janeza Janše. "Pri odločanju o tem je prevladalo enotno mnenje, da je veliko bolje konstruktivno sodelovati, kot pa ponorelo nasprotovati vsemu in vsakomur," pravi Robert Polnar. Foto: STA

Pojasnil je, da so obravnavali tudi konkretno zakonodajo, ki je pred sprejetjem v DZ ali je v pripravi. Med drugim je povedal, da so bili predstavljeni okvirji zakona o investicijah v zdravstvu, ki predvideva dve milijardi evrov investicij. Zakon je po Polnarjevih besedah izdelan po vzoru zakona o investicijah v Slovensko vojsko. Kot je še pojasnil, so danes obravnavali tudi vladne predloge zakonov, ki so prišli konec marca v koalicijsko obravnavo, nanašajo pa se na spremembo zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost.

"Tudi glasovanje na kolegiju je pokazalo, da se o določenih stvareh lahko dogovorimo, tudi s tistimi, ki so nekako konstruktivna opozicija in iz tega naslova mislim, da imamo zadostno podporo in lahko normalno delamo," meni Danijel Krivec. Foto: STA

Krivec: zadostna podpora za normalno delo

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na podlagi zadnjih glasovanj za STA ocenil, da ima vlada stabilno podporo v državnem zboru. "Tudi glasovanje na kolegiju je pokazalo, da se o določenih stvareh lahko dogovorimo, tudi s tistimi, ki so nekako konstruktivna opozicija in iz tega naslova mislim, da imamo zadostno podporo in lahko normalno delamo," je dejal.

Koalicijski vrh je sicer označil kot zelo konstruktiven. Med drugim so se dogovorili tudi glede prioritet za naprej, pri čemer so se po Krivčevih besedah vsi strinjali, da je okvir za to koalicijska pogodba. Enotno je bilo tudi stališče, da bo potrebno znotraj DZ priti do tega, da se predsednika DZ izglasuje iz kvote koalicije, ker v nasprotnem primeru bo po mnenju Krivca zelo težko delati.

Koalicijske vrste so se sicer v zadnjih tednih zredčile. Poslanci Igor Zorčič, Branislav Rajić in Janja Sluga so zapustili SMC in s tem koalicijo ter s poslancem Jurijem Lepom, ki je zapustil DeSUS, oblikovali poslansko skupino nepovezanih poslancev.



Vladne SDS, SMC in NSi imajo zdaj same v DZ 38 glasov, a na večini glasovanj lahko računajo tudi na podporo treh poslancev SNS. Vladne predloge so do zdaj večinoma podprli tudi štirje člani poslanske skupine DeSUS in poslanca narodnih manjšin, še dodaja STA.