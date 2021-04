In 't Veldova ne vidi podlage za Janševo pogojevanje odgovorov skupini Evropskega parlamenta

Janša je sporočil, da bosta z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem na pisna vprašanja skupine Evropskega parlamenta v okviru procesa spremljanja razmer v Sloveniji odgovorila, ko bodo njun videoposnetek o položaju medijev, ki sta ga želela pokazati v razpravi konec marca, predvajali na javni seji parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), povzema STA.

Janševo sporočilo je preteklo sredo skupini z elektronsko pošto posredoval slovenski veleposlanik pri EU Iztok Jarc. In 't Veldova je dan pozneje v odgovoru na veleposlanikovo elektronsko pošto zapisala, da je sporočilo prenesla članom skupine za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic (DRFMG), ki deluje v okviru odbora Libe. Poudarila je, da so vizualno gradivo v skladu z utečenimi postopki že posredovali vsem članom skupine.

Ponudila predvajanje videoposnetka na koncu seje

Foto: STA Spomnila je tudi, da je v duhu vljudnosti v razpravi o razmerah v Sloveniji, ki je potekala 26. marca, ponudila možnost predvajanja videoposnetka na koncu seje, kar pa je premier zavrnil. "Poleg tega ni jasno, na kateri podlagi naj bi bilo predvajanje videoposnetka v okviru parlamentarnega odbora Libe pogoj za odgovore na vprašanja skupine DRFMG o razmerah v Sloveniji," je zapisala evropska poslanka v odgovoru slovenskemu veleposlaniku.

Vodja skupine, ki prihaja iz vrst liberalcev (Renew), je ob tem izpostavila vse večjo zaskrbljenost zaradi pritiskov na medijsko svobodo in pluralizem, glede neodvisnosti tožilcev in številnih drugih vprašanj. Skupina bi si po njenih besedah želela poglobljene izmenjave mnenj s premierjem in ministrom, kakršne je sicer imela z voditelji vlad in ministri drugih članic. Na svoja pisna vprašanja običajno tudi dobijo podrobne odgovore, je dodala, poroča STA.

Upajo, da bodo čim prej izvedli izmenjavo mnenj

Skupina po bo njenih besedah nadaljevala spremljanje in upa, da bo izmenjavo mnenj mogoče izvesti čim prej, je še razvidno iz izmenjave elektronske pošte med slovensko stranjo in skupino, ki jo je slednja danes objavila na svojih spletnih straneh.

Skupina za spremljanje spoštovanja demokracije je na slovensko vlado, premierja Janšo in ministra za kulturo 31. marca naslovila več pisnih vprašanj o različnih tematikah, od svobode medijev in domnevnih pritiskov na tožilce do stanja v pravosodju in ustavnosti nekaterih vladnih protikoronskih ukrepov. Spraševali so pretežno evropski poslanci iz vrst socialdemokratov, liberalcev in zelenih, iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke je bilo zastavljeno samo eno vprašanje.

Pisna vprašanja sledijo dvema razpravama o razmerah v Sloveniji, ki sta potekali 5. in 26. marca. V drugi razpravi naj bi sodelovala tudi premier in minister, a je Janša namesto svojih uvodnih pojasnil zahteval predvajanje videoposnetka, na kar vodja skupine ni pristala, češ da posnetek ne more nadomestiti njegovih ustnih pojasnil in odgovorov na vprašanja članov skupine. Je pa dopustila možnost, da videoposnetek predvajajo na koncu razprave.