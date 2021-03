Planet TV: Izmenjava sporočil med Janševim kabinetom in Brusljem postavlja Sophie In t'Veldovo v čudno luč

Spor med premierjem Janezom Janšo in Sophie In t'Veld, ki je predsednica skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, še vedno buri duhove. Kot poroča Planet TV, izmenjava sporočil med premierjevim kabinetom in Evropskim parlamentom kaže, da je komisija pravočasno dobila videoposnetek iz premierjevega kabineta.

Kot vemo, je premier Janša med petkovo razpravo o Sloveniji prekinil povezavo in vodji skupine Sophie in 't Veld očital cenzuro, ker ta ni dovolila predvajanja videa o napadih na novinarje v Sloveniji.

In t'Veldova trdi, da so video dobili tik pred sejo

Ko je v petek po videopovezavi dobil Janša besedo, je In t'Veld povedala: "Dejali ste, da boste predvajali video, ki smo pa ga na žalost prejeli v zadnjem trenutku. Samo nekaj trenutkov pred začetkov seje."

Slovenski premier je obžaloval, da ni mogel osebno priti: "Upamo tudi, da bo časa za nastope in pojasnila dovolj in da pri tem ne bo cenzure. Obžalujem, da smo dobili v zadnjih urah nekaj opozoril v tem smislu, da morate vi osebno odobriti, kar bomo mi pokazali tukaj kot video."

Videoposnetek o slovenskih medijih, ki ga v Evropskem parlamentu niso predvajali:

Kot so danes poročali v oddaji Planet 18 na Planet TV, so se v premierjevem kabinetu pri načrtovanju oprli na interni zaznamek našega veleposlanika v Bruslju Iztoka Jarca. Ta je po pogovoru neposredno z vodjo skupine prenesel njeno potrditev, da bodo omogočili tudi grafično predstavitev.

Jarčevo sporočilo Ljubljani

Jarc je še sporočil v Ljubljano, da je In t'Veldova opozorila, da so razprave časovno omejene. Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti bi imela tako možnost uvodne predstavitve, ki ne bi bila daljša od deset do petnajst minut. Sledijo vprašanja članov delovne skupine. Če bo želja po grafični predstavitvi bodo to tudi omogočili, je sporočil Jarc.

🎞️ Iz Bruslja z ljubeznijo: cenzura samooklicanih borcev proti cenzuri. Vse dokazano in dokumentirano. Ekskluziva @PlanetTV #Planet18 👇 pic.twitter.com/EC5iZqy5vb — Mirko Mayer (@Mirko_Mayer) March 27, 2021

Toda na petkovi razpravi je In t'Veldova dejala: "Ne vem natančno, kaj je v tem videu, ampak prejeli smo ga v zadnjem trenutku." Janša ji je nato odgovoril: "Pred tremi urami ste prejeli ta video. Prepričan sem, da so službe Evropskega parlamenta dovolj dobro plačane, da v tem času pripravijo ta kratek video za projekcijo."

Izmenjava sporočil med Brusljem in Ljubljano

In t'Veldova mu je nato odgovorila: "Ampak ne moremo ga predvajati v tem trenutku, kajti tolmači tega videoposnetka ne bodo tolmačili. Videoposnetek nam je bil poslan tik pred sejo in bili smo izjemno prožni. Skušali smo vam ustreči."

Slovenski premier Janez Janša je zaradi nepredvajanja videoposnetka prekinil povezavo z Evropskimi parlamentom. Foto: Reuters

A izmenjava sporočil med premierjevim kabinetom in Brusljem kaže drugačno sliko, je pojasnil novinar Vitomir Petrović v oddaji Planet 18 na Planet TV. Ob 13:58, skoraj uro in pol pred Janševim zagovorom, je uslužbenec iz oddelka za podporo informacijskih tehnologij Evropskega parlamenta v kabinet vlade poslal sporočilo. "Vse je pripravljeno. Držimo pesti, da bo sistem deloval.".

Po zahvali ga nato pred samim začetkom Janševega vklopa v razpravo iz Ljubljane še enkrat eksplicitno vprašajo (ob 15:18), ali je s posnetkom vse tako, kot mora biti. Odgovor iz Bruslja je: "Da". Iz kabineta nato še posebej opozorijo, da naj se ta zavrti po premierjevem uvodnem nagovoru.