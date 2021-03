Ministrstvo za kulturo se je odzvalo na razpravo o medijski svobodi

Ministrstvo za kulturo se je danes z daljšo izjavo odzvalo na razpravo o položaju medijev v Sloveniji, ki jo je prejšnji petek organizirala skupina za spremljanje spoštovanja demokracije v Evropskem parlamentu. Slovenski udeleženci so v razpravi "povedali več neresničnosti", zato, kot je zapisalo, pojasnjuje dejansko stanje in položaj medijev.

V skupini za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, ki deluje v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, so se prejšnji petek v javnem spletnem pogovoru seznanili z razmerami na področju medijske svobode v Sloveniji, poroča STA.

K pogovoru so povabili tudi premierja Janeza Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki pa sta sporočila, da njuna udeležba v Bruslju logistično ni mogoča, in predlagala pogovor 26. marca.

Slovenski udeleženci v razpravi so bili direktor CNVOS Goran Forbici, predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek, preiskovalni novinar Lenart J. Kučić in profesor novinarstva in medijskih politik na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Marko Milosavljević.

Izjavo bodo poslali vsem evropskim institucijam

Ministrstvo za kulturo se je danes na razpravo odzvalo z daljšo izjavo za javnost tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Izjavo bodo poslali vsem evropskim institucijam, predsednici skupine Sophie in 't Veld (Renew) in članom skupine.

Kot je ministrstvo zapisalo v izjavi, so v omenjeni razpravi slovenske udeležence prosili, naj ocenijo stopnjo samocenzure. "Tudi razpravljavci so se strinjali, da je v slovenskem prostoru to težko oceniti," piše v izjavi, poroča STA.

Udeleženci so poleg trditev o samocenzuri, ki so večinoma temeljile na anonimnih virih iz članka v Politicu, podali več trditev, ki so dejansko neresnične, navaja ministrstvo v izjavi. Pri tem se v odzivu "zaradi jasnosti in dolžine" omejuje na izjave Marka Milosavljevića z ljubljanske Fakultete za družbene vede, "saj so tudi drugi slovenski udeleženci trdili podobne stvari". Izjav poslancev Evropskega parlamenta pa ne komentirajo, ker ne poznajo slovenske medijske krajine in se zanašajo na poročila iz Slovenije, ki pa so, kot so navedli, pogosto neresnična.

"Naslovi so vsak dan prepleteni z udarnimi protivladnimi naslovi"

Evropske poslanke in poslance ministrstvo v izjavi vabi, da iz slovenščine prevedejo tedenske izdaje vseh dnevnih časopisov ter večerne novice tako na največji komercialni televiziji kot tudi na javni radioteleviziji. "Naslovi so vsak dan prepleteni z udarnimi protivladnimi naslovi. Nato si lahko ustvarijo svoje mnenje o tem, ali kdo v Sloveniji kaže nagnjenost k samocenzuri, ali še več, k cenzuri," je ministrstvo med drugim zapisalo v izjavi.