Slovenija med najbolj svobodnimi državami na svetu

Slovenija je v letnem poročilu ameriške nevladne organizacije Freedom House o ravni svobode v lanskem letu dosegla 95 od 100 možnih točk. Za stanje državljanskih svoboščin je Slovenija prejela 56 točk od 60 možnih, za stanje političnih pravic pa 39 od 40 možnih točk. V letu 2019 je osvojila 94 točk.

Ob vsaki državi je načeloma tudi podrobnejši opis stanja, vendar so pri Sloveniji avtorji poročila zapisali, da bodo podrobno poročilo objavili takoj, ko bo na voljo.

Na vrhu lestvice najbolj svobodnih držav so s po 100 točkami Finska, Norveška in Švedska. Najmanj svobodna država je Sirija z eno točko, sledijo pa Južni Sudan, Eritreja in Turkmenistan s po dvema točkama. Število držav, kjer se je stanje svobode poslabšalo, je bilo sicer lani večje od tistih, kjer se je stanje izboljšalo.

Kdo se kiti s tujim perjem?

Damir Črnčec, nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost v vladi Marjana Šarca, sedaj pa strokovni sodelavec stranke LMŠ, je na družbenem omrežju na Twitterju zapisal, da se podporniki aktualne vlade hvalijo s poročilom za leto 2020, v katerem so zajeti podatki za leto 2019. "Samo pozabili so omeniti, da so zajeti podatki za leto 2019. Predlagam kratek pogled v metodologijo. Kot običajno se kitijo s tujim perjem. Pod vlado Marjana Šarca smo bili uvrščeni tako visoko," je tvitnil nekdanji šef obveščevalcev.

Foto: STA Vlada je njegov zapis na Twitterju označila za lažno novico in mu vrnila s predlogom kratkega pogleda v metodologijo. Ob svojem zapisu je namreč objavil poročilo iz leta 2020, v katerem so bili res zajeti podatki za leto 2019 in kjer je Slovenija ocenjena slabše. Zraven so mu priložili še spletno povezavo na najnovejše poročilo Freedom Housa 2021, kjer je Slovenija napredovala za eno mesto.