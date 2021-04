Kdo v času epidemije in prepovedi zbiranja ljudi vabi na proteste?

Sukićevo smo zaprosili za komentar, ali se ji zdi primerno, da v času epidemije, ko je zbiranje ljudi prepovedano, to spodbuja z maili z vabilom na protest. Njen odgovor še čakamo.

Govorili pa smo s članico organizacije POVSOD, v imenu katere Sukićeva širi informacije o protestu. Sogovornica, ki ne želi biti imenovana, je informacijo o jutrišnjem protestu potrdila. Na enako vprašanje, kot smo ga zastavili poslanki pa odgovarja, da se ji zdi super, da bodo ljudje kolesarili: "Drugače bi bilo, če bi se ljudje zbirali brez mask in vpili drug čez drugega. Tukaj bodo kolesarili, poskrbljeno bo za ohranjanje ustrezne razdalje in upoštevanje vseh ostalih ukrepov. Lahko izražamo svoje mnenje, to je naša ustavna pravica."

Sukićevo smo zaprosili za komentar, ali se ji zdi primerno, da v času epidemije, ko je zbiranje ljudi prepovedano, to spodbuja z maili z vabilom na protest. Njen odgovor še čakamo.

V začetku leta 2020 so v več slovenskih mestih začeli potekati, po večini mirni, protesti proti vladi pod vodstvom SDS in Janeza Janše. Tako imenovane petkove proteste, ko so se na ulice podali kolesarji, so v času epidemije koronavirusa oteževali sprejeti odloki, namenjeni omejevanju širjenja virusa.

Hej, borke, hoj, borci! Tako v nagovoru članica POVSOD vabi na petkov protest. Gre za napoved večjega protesta, ki se bo 27. april, na dan upora proti okupatorju, odvijal v Ljubljani. Med drugim somišljenike pozivajo, naj do državnega praznika poiščejo primerne partizanske spomenike, kamor bodo izobesili plakate in pozvali k protestu. Celotno vsebino elektronske pošte si lahko preberete spodaj.

