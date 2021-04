Janša in Simoniti odgovore evroposlancem pogojujeta s predvajanjem videa

Premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti bosta odgovore na vprašanja skupine za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG) posredovala, ko bo video o položaju medijev predvajan na javni seji pristojnega odbora Evropskega parlamenta, so za STA nocoj sporočili iz premierjevega kabineta.

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), je na slovensko vlado, premierja Janeza Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija 31. marca naslovila več pisnih vprašanj. Kot so za STA pojasnili v odboru Libe, tovrstna pisma praviloma ne predvidevajo časovnega roka za odgovore.

Vprašanj je precej in se dotikajo zelo različnih tematik, od svobode medijev in domnevnih pritiskov na tožilce do stanja v pravosodju in ustavnosti nekaterih vladnih protikoronskih ukrepov ter drugih. Na slovensko vlado so jih naslovili evropski poslanci iz skupin socialistov in demokratov (S&D), Renew in Zelenih, medtem ko je iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) prišlo samo eno.

Nadaljevanje dialoga v pisni obliki sledi razpravi o položaju medijev v Sloveniji, ki je bila 26. marca.

"Predsednik vlade Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti bosta z veseljem posredovala vse odgovore na vprašanja članov skupine za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki deluje v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), takoj ko bo video, ki je bil poslan za predvajanje na seji, ki je potekala 26. marca 2021, prikazan na javni seji odbora Libe," so danes za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Premier Janša pred tem na Twitterju zapisal, da omenjena skupina "nima nobenih pristojnosti, da zaslišuje kogarkoli", in da so se obravnave teme udeležili prostovoljno. Izrazil je pričakovanje, da bo evropska poslanka Sophie in 't Veld članom predvajala omenjeni video.

Neverjetno, kakšen hlapčevski jezik uporablja @ZerjavicDelo!@vladaRS ne bo nič morala. Ta skupina nima nobenih pristojnosti, da zaslišuje kogarkoli. Obravnave teme smo se udeležili prostovoljno in pričakujemo, da bo cenzorka @SophieintVeld članom prevajala poslane video zapise. https://t.co/3ZHEMWfx0a — Janez Janša (@JJansaSDS) April 12, 2021

Gre za videoposnetek o položaju medijev v Sloveniji, ki ga je Janša želel na omenjeni razpravi predvajati, namesto da bi sam predstavil položaj. Vodja skupine Sophie in 't Veld tega ni dovolila, je pa dopustila možnost, da se video predvaja na koncu razprave. Janša je to zavrnil in jo obtožil cenzure.

Posnetek si lahko ogledate spodaj: