V prostorih diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) ljubljanskega kliničnega centra, kjer trenutno zdravijo 116 covidnih bolnikov, kar je največ do sedaj, so zapolnili že skoraj vse prostorske kapacitete, prav tako jim zmanjkuje manevrskega prostora pri zagotavljanju kadra. Trenutno je za delo v DTS premeščenih več kot 200 zdravstvenih delavcev.

Kot so spomnili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, so prvega bolnika z novim koronavirusom v DTS sprejeli 9. novembra, do danes pa so v teh prostorih obravnavali 767 bolnikov, piše STA.

Od skupno 175 covidnih bolnikov, ki so trenutno hospitalizirani v UKC Ljubljana, jih 116 trenutno zdravijo v DTS, od katerih jih je 30 v enoti intenzivne terapije priklopljenih na ventilator. Trenutno zdravijo bolnike v petih halah, šesta je namenjena za delo osebja zunaj rdeče cone, so besede vodje DTS Marka Žličarja povzeli v sporočilu za javnost.

Najmlajša bolnica na intenzivnem oddelku stara 47 let, najstarejši 77

"Večina naših bolnikov je starih od 50 do 75 let, najmlajša bolnica je stara 47 let, najstarejši pa 77 let. V sredo smo odpustili 38-letnega bolnika," je razmere na intenzivnem oddelku opisala specialistka infektologije in intenzivne medicine Milica Lukič. Kot je še pojasnila, gre večinoma za bolnike s pridruženimi boleznimi, vendar so do zdaj v življenju pretežno normalno funkcionirali in opravljali svoje delo. V primerjavi s prvim valom so bolniki nekoliko mlajši, potek hospitalizacije in zapletov pa je podoben.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Po pisanju STA je v prostorih DTS, kjer je tudi največji intenzivni oddelek v UKC, delajo zdravniki intenzivisti, infektologi, anesteziologi, internisti, kirurgi, nevrologi, v pomoč so tudi ginekologi, dermatologi, oftalmologi, srednje in diplomirane medicinske sestre, respiratorni in lokomotorni fizioterapevti, bolničarji. Pomagajo tudi študenti medicine, zdravstvene nege in fizioterapije.

Ves čas se prilagajajo stanju epidemije

Oddelek se ves čas prilagaja stanju epidemije covida-19. Povečali so kapacitete intenzivne terapije in prilagodili število navadnih postelj. "Seveda je s tem povezano tudi premeščanje ustreznega števila kadra, kar je ob skoraj normalnem pogonu ostalih in običajnih dejavnosti UKC Ljubljana izjemno zahtevno. Povečanih obremenitev zato nimajo samo delavci, ki neposredno delajo na covidnih oddelkih, ampak tudi tisti, ki so zaradi premeščanja sodelavcev bolj obremenjeni na matičnih oddelkih," je izpostavil Žličar.

"Epidemije smo naveličani tako prebivalci kot zdravstveni delavci. Kljub naporom pa je naša dolžnost, da opravljamo svoje delo naprej vse do konca epidemije in to bomo tudi storili." Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Ob tem je zagotovil, da je kljub ogromnim obremenitvam za bolnike v DTS dobro poskrbljeno. Vsakemu bolniku se posebej posvetijo ter ga zdravijo strokovno in skladno s smernicami.

"Epidemije smo naveličani tako prebivalci kot zdravstveni delavci. Kljub naporom pa je naša dolžnost, da opravljamo svoje delo naprej vse do konca epidemije in to bomo tudi storili," je še zagotovil Žličar.