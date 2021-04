O koronavirusu policist, zdravstveni inšpektor in Počivalškov sekretar #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bodo predstavniki vlade in državnih agencij in institucij spregovorili o dogajanju.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 bodo sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.