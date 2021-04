O strategiji cepljenja v Sloveniji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V tem mesecu je bilo že dobavljenih 150.000 odmerkov cepiva, obljubljenih je še 200.000. Do konca aprila pričakujemo, da bo v Slovenijo prišlo toliko odmerkov, kot prej v vseh mesecih skupaj," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedala Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ.

V torek smo v Sloveniji ob opravljenih 5.306 PCR-testih potrdili 1.233 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 23,2 odstotka. Sedemdnevno povprečje je nekoliko višje in znaša 1.021. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo pet oseb. V skladu z načrtom sproščanja ukrepov tako država ostaja v rdeči fazi, saj pogoj za prehod v oranžno fazo, ki določa povprečno manj kot 1000 okužb na dan v enem tednu, ni izpolnjen.

Kdor je dobil prvi odmerek AstraZenece, bo dobil tudi drugega

V ponedeljek je svetovalna skupina za cepljenje odločila, da se s cepivom AstraZenece proti novemu koronavirusu lahko cepi vse starejše od 18 let, trenutno ne vpliva na potek oziroma strategijo cepljenja, saj so zdaj na prednostnem seznamu še vedno starejši od 60 let.

To med drugim pomeni, da bodo tisti mlajši, ki so dobili prvi odmerek AstraZenece, torej šolniki, dobili tudi drugi odmerek tega cepiva. Kot je dejala vodja svetovalne skupine Bojana Beović ostajajo pri tem, kar je že določeno, torej cepljenje tudi z drugim odmerkom z istim cepivom.