Logar: Število bolnikov na intenzivnih oddelkih še naprej narašča

"Z zmernim optimizmom ugotavljamo, da se je eksponentna rast okužb nekoliko ustavila, a to ne pomeni, da ukrepov ne potrebujemo več," je na novinarski konferenci o aktualnem stanju bolezni covid-19 povedala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje. Še vedno pa narašča število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, še posebej na intenzivnih oddelkih.

Število bolnikov v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih se še vedno povečuje, kar pomeni, da moramo še naprej skrbeti, da ostane naš zdravstveni sistem vzdržen, je poudarila Mateja Logar.

Na vprašanje, kdaj se bodo začele kazati pozitivne posledice lockdowna, Logarjeva odgovarja, da te pričakujejo do konca tega tedna: "Upamo, da bodo številke ostale na enakem nivoju, kot so bile teh 14 dni. Če smo se ukrepov strogo držali, pa lahko celo pričakujemo nekoliko nižje številke."

Logar: Ljudje se poslužujejo nevarnih praks

Pri ljudeh opažamo, da se obnašajo neodgovorno. Poslužujejo se nevarnih praks, ko se namerno okužijo, da bi pridobili potrdilo o prebolelosti. Z dostopnostjo cepiva se bo to, da si prebolel covid, umaknilo s seznama ugodnosti, pove Logarjeva.

Kot pravi bo le cepljenje omogočilo obvladovanje epidemije in čimprejšnjo vrnitev v normalno življenje. "Glede vprašanj o cepljenju se lahko obrnete na osebne zdravnike in osebje v cepilnih centrih. S skupnimi močmi lahko vplivamo na to, kako bo epidemija potekala.

Terase in zunanji prostori se odpirajo v oranžni fazi

Strokovna skupina je med drugim sklenila, da se odpiranje teras gostinskih lokalov premakne iz rumene faze v oranžno fazo. Ti ukrepi bodo ostali v tej obliki, če bomo seveda upoštevali ostale ukrepe, je dejala Logarjeva: "Sami gostinski lokali res ne predstavljajo zelo velikega tveganja in prav zato smo jih na semaforju uvrstili v oranžno fazo."

Vlada je skupaj s strokovno skupino pripravila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Veljajo ukrepi, določeni v rdeči fazi. #SkupajZmoremo pic.twitter.com/1Zp9jOPRUr — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 9, 2021

V bolnišnicah zasedenih 636 covid postelj

V nedeljo smo v Sloveniji ob opravljenih 1.484 PCR-testih potrdili 287 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 19,3 odstotka opravljenih testov. Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, je trenutno v državi aktivnih 13.819 primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje okužb se je nekoliko zvišalo, iz 903 na 908.

o podatkih, ki jih je vlada objavila na Twitterju, sedemdnevno povprečje še vedno znaša 903. V bolnišnicah se zdravi 636 bolnikov, kar je 21 več kot dan pred tem. Naraslo je število oseb, ki potrebujejo intenzivno oskrbo. V soboto je bilo na intenzivnih oddelkih zasedenih 139 covid postelj, včeraj pa 142 .

Smo na poti v rdečo fazo

V tednu od 12. do 18. aprila za vse območje Slovenije veljajo ukrepi rdeče faze ne glede na številke v posameznih regijah. Večji del države je namreč v oranžni fazi, a po nekaterih napovedih bi lahko že v naslednjih dneh vsa država zdrsnila v rdečo fazo. Od 19. aprila bodo veljali ukrepi po posameznih regijah glede na stanje in razvrstitev v faze semaforja.