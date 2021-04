Toliko okužb z novim koronavirusom smo potrdili v nedeljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj ob 1.484 PCR-testih opravili še 5.850 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še z bolj zanesljivimi PCR-testi. Trenutno je v državi aktivnih 13.819 primerov okužbe. Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih covidnih bolnikov še čakamo.

V soboto so v Sloveniji ob 2.864 testih PCR potrdili 548 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

Glede na podatke, objavljene na spletni strani NIJZ, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu cepljenih 332.738 oseb, z dvema pa 121.885 oseb oziroma 5,8 odstotka prebivalcev.

Konec policijske ure, odprte izobraževalne ustanove in trgovine

Po strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije bolezni covid-19 z današnjim dnem veljajo nekoliko manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju spadajo v rdečo fazo. Razglašena epidemija je podaljšana še za 30 dni, omejitev med regijami ostaja.

Odpravljena je omejitev gibanja ponoči, uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna le, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Odprli so se vrtci in šole, večina trgovin in številne storitvene dejavnosti.