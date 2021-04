Začetek cepljenja maturantov čez teden dni, nanj se morate prijaviti že danes #video

Posodobljena strategija cepljenja je med prednostne skupine za cepljenje uvrstila maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedala Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje.

"Peto verzijo strategije cepljenja je vlada sprejela na četrtkovi dopisni seji. S to spremembo želimo omogočiti, da se bodo dijaki čim bolj sproščeno in varno pripravljali na maturo in zrelostni izpit tudi čim bolje opravili. Dijake želimo razbremeniti vsake negotovosti glede potencialne okužbe," je določitev pojasnila Vesna Kerstin Petrič.

Na cepljenje se lahko prijavite že danes

Cepilni centri so o tem ukrepu obveščeni in bodo maturante prednostno začeli cepiti že naslednji teden, 23. aprila. Cepljenje je prostovoljno. Tisti, ki se bodo zanj odločili, se morajo še danes ali najkasneje v ponedeljek do 12. ure prijaviti na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča, je poudarila Kerstin Petričeva.

V epidemiji smo že velikokrat zamujali in žal tudi s to pobudo nismo prišli prej, je priznala Kerstin Petričeva: "Zdaj lovimo zadnje roke pred maturo in zato je pomembno, da se mladi prijavijo čim prej. Od tega je odvisna tudi dobava cepiv na cepilna mesta. Seveda pa se bodo zdaj, ko so uvrščeni v prednostno skupino, lahko cepili tudi kasneje."

Koliko časa bo veljala sprejeta strategija še ni mogoče napovedati, upajo pa, da se bo za cepljenje odločilo čim več mladih. Interes med mladimi je po njenih besedah podoben kot sicer v populaciji, mogoče nekoliko večji. Gre za cepljenje več kot 18.000 ljudi, a ta skupina naj ne bi ogrozila cepljenja drugih skupin.

Starejše nad 18 let bodo cepili s cepivi, ki bodo v tistem trenutku na voljo. Na prvi dan cepljenja, 23. aprila, bodo maturantje cepljeni z AstraZeneca. Za tiste, ki morajo biti cepljeni drugič in za posebej ranljive, pa sta na voljo cepivi Pfeizer in Moderna.

"Odločila se je vlada"

Odločitev je vlada sprejela na četrtkovi seji vlade. Predlog ni bil predlagan s strani strokovne skupine, pač pa s strani vlade. "To je skupna pobuda zdravstva in šolstva. Strokovna skupina je menila nekoliko drugače. Prav je, da se zdravstvena stroka odloča po zdravstvenih kriterijih, niso pa to edini kriteriji in vlada se je odločila drugače," je pojasnila Kerstin Petričeva.

Kdaj se bo začela letošnja matura?

Začetek splošne mature je predviden 4. maja, ko naj bi maturantje pisali esej iz slovenščine, a naj bi obstajala tudi možnost, da bi bil prestavljen na konec maja. To namreč predlaga svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki meni, da bi lahko do konca maja po cepljenju dosegli odpornost maturantov proti covidu-19. Na ministrstvu za izobraževanje so sicer še v četrtek pojasnjevali, da časovnica mature za zdaj ostaja nespremenjena. Začetek poklicne mature pa je že po zdajšnjem koledarju predviden za konec maja.

Cepljenih dobrih šest odstotkov prebivalcev

V Sloveniji so z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu cepili 360.450 oseb, z dvema pa 136.582 oseb, je objavljeno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V Sloveniji je cepljenih 6,5 odstotkov prebivalcev.

Pozitiven trend se nadaljuje

V četrtek smo v Sloveniji ob opravljenih 4.253 PCR-testih potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je še nekoliko nižji kot dan pred tem in znaša 20,2 odstotka. Podatki še naprej kažejo, da je bil lockdown uspešen.