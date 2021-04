Ema bo ugotovitve o varnosti cepiva Johnson & Johnson sporočila v torek

Kot je danes sporočila Ema, bo ugotovitve v zvezi s primeri trombemboličnih dogodkov, povezanih s cepivom Johnson & Johnsona, predstavila v torek popoldne prek spleta. Glede na minuli teden objavljeno pojasnilo Eme gre pri zaznanih krvnih strdkih za primere cerebralne venske sinusne tromboze, ki so se v večini primerov pojavili v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov v krvi, piše STA.

Cepivo je bilo za uporabo v EU odobreno 11. marca, njegova razširjena uporaba v EU pa naj bi se začela prav ta teden. A potem ko so pristojne oblasti v ZDA v torek zaradi primerov strdkov priporočile začasno ustavitev uporabe cepiva, je podjetje začasno ustavilo dobavo svojega cepiva državam Evropske unije.

Ema je sicer takrat sporočila, da med opravljanjem pregleda ostaja na stališču, da dobrobiti cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo tveganje stranskih učinkov.

Enako sporočilo je nedavno podala po naknadni preučitvi varnosti cepiva AstraZenece, potem ko je potrdila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva.

Avstrijsko odpiranje države: svoboda je na dosegu roke

Avstrija bi lahko sredi maja sprostila delovanje vseh lokalov in podjetij, ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, je danes na Dunaju izjavil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Konkretnega datuma sicer še ni želel napovedati. Več bo znanega konec prihodnjega tedna, ko bodo oblikovali podrobnejši načrt, je napovedal.

"Svoboda je na dosegu roke," pravi avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je napovedal postopno odpiranje države. Foto: Reuters

"Svoboda je na dosegu roke," je dejal Kurz. Postopoma naj bi se namreč že maja odprli lokali, poslovalnice in drugi prostori v turizmu in gostinstvu ter na kulturnem in športnem področju. Treba bo sicer spoštovati ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, kot so zaščitne maske in testiranje. Prav tako bodo pomembno vlogo igrala potrdila o cepljenju in prebolevnosti, poročanje avstrijske tiskovne agencije APA povzema STA.

Podrobnosti naj bi predstavili do konca prihodnjega tedna. Kurz je obljubil jasna pravila za vse panoge. Prav tako bodo sporočili datum odpiranja gospodarstva. "Sporočili bomo jasen datum. Z današnjega stališča bi to lahko bilo sredi maja," je povedal.

Napovedal je nadaljevanje množičnega testiranja prebivalstva. "Gre za to, da ne postanemo preveč pogumni, hkrati pa vsem panogam ponudimo perspektivo," je dejal avstrijski kancler.

Bo potreben še tretji odmerek cepiva? 5.800 cepljenih ponovno okuženih.

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v četrtek sporočil, da so v ZDA v 40 zveznih državah do zdaj odkrili 5.800 okužb z novim koronavirusom pri osebah, ki so se cepile z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne oziroma enim odmerkom cepiva podjetja Johnson & Johnson. V ZDA so do zdaj z vsaj enim odmerkom cepili 126 milijonov ljudi, poroča STA. Cepivo Pfizerja in Moderne je več kot 90-odstotno učinkovito do šest mesecev po cepljenju z obema odmerkoma, vendar pa za naprej ni dovolj podatkov. Foto: Reuters

Okoli 30 odstotkov Američanov, ki so se z novim koronavirusom okužili, čeprav so bili cepljeni, ni imelo nobenih simptomov, 396 so jih morali hospitalizirati, 74 pa jih je zaradi bolezni covid-19 umrlo. Tisti, ki so cepljeni s cepivom Pfizerja in BioNTecha, bodo v od šestih do 12 mesecih po drugem odmerku verjetno potrebovali še tretji odmerek, je v izjavi, ki so jo objavili v četrtek, dejal glavni izvršni direktor podjetja Pfizer Albert Bourla. Izpostavil je tudi možnost, da bo treba ljudi potem cepiti vsako leto. Podobno mnenje je že februarja izrazil glavni izvršni direktor podjetja Johnson & Johnson Alex Gorsky.

Zaščita traja do šest mesecev

Cepivo Pfizerja in Moderne je več kot 90-odstotno učinkovito do šest mesecev po cepljenju z obema odmerkoma, vendar pa za naprej ni dovolj podatkov.

Član ekipe proti koronavirusu predsednika Josepha Bidna David Kessler je v četrtek v kongresu dejal, naj Američani računajo na to, da bodo morali po dveh odmerkih dobiti še najmanj tretjega že zaradi novih različic koronavirusa, ki lahko vplivajo na učinkovitost cepiva.