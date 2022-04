Tonin obiskal enoto za elektronsko bojevanje

Obrambni minister Matej Tonin je v sklopu današnjega vladnega obiska južnega dela osrednjeslovenske regije obiskal enoto za elektronsko bojevanje Slovenske vojske in Prostovoljno gasilsko društvo Stična, kjer je predstavil ukrepe za izboljšanje gasilstva. Srečal se je tudi z župani regije, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Minister @MatejTonin je v okviru obiska osrednjeslovenske regije obiskal Enoto za elektronsko bojevanje @Slovenskavojska. Enota z izvajanjem elekt. izvidovanja in elekt. bojevanja zagotavlja operativno podporo in zaščito sil SV na strateški, operativni in taktični ravni. pic.twitter.com/oKNSs5NlIU — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) April 1, 2022

Enota za elektronsko delovanje deluje v Grosuplju in je enota bojne podpore Slovenske vojske (SV), ki z izvajanjem elektronskega izvidništva in bojevanja zagotavlja operativno podporo in zaščito sil SV na strateški, operativni in taktični ravni.

Tonin si je ob tem na Ljubljanskem vrhu nad Vrhniko ogledal tudi vojaški radar dolgega dosega, ki izvaja nadzor zračnega prostora, so zapisali.

Gasilcem je predstavil številne ukrepe

Sicer pa se je obrambni minister ob obisku prostovoljnih gasilcev v Stični tem zahvalil za njihovo požrtvovalnost, širjenje poslanstva med mladimi in vzpostavljanje požarne varnosti.

Predstavil jim je številne ukrepe, sprejete za izboljšanje položaja gasilstva, med drugim novelo zakona o dohodnini in zakona o gasilstvu, zvišanje sredstev za sofinanciranje nakupa gasilske opreme, ukrepe v času epidemije in načrt črpanja evropskih sredstev za področje zaščite in reševanja, so še dodali na ministrstvu.