NSi je danes organizirala okroglo mizo z naslovom Kdo bo zagotovil večino naslednji vladi? Poleg prvaka NSi Mateja Tonina so se okrogle mize udeležili nekateri vidni pobudniki Zavezništva za politično sredino, in sicer Dimitrij Rupel, Peter Jambrek, Žiga Turk in Matej Avbelj.

Po Toninovih besedah je slovenski politični prostor precej razdeljen, zato na letošnjih volitvah ne bo pomembno le, kdo bo njihov zmagovalec, temveč tudi to, katera od političnih strank bo po volitvah zbrala dovolj "koalicijskega potenciala" za oblikovanje prihodnje vladne koalicije.

Med izzivi tudi krepitev zdravstvenega sistema

"V tem precej razdeljenem slovenskem političnem svetu želi Nova Slovenija prodreti z jasnim sporočilom dialoga, sodelovanja in povezovanja. Le skupaj povezani bomo močnejši in bomo lahko razrešili vse izzive prihodnosti, ki so pred nami," je pred današnjo okroglo mizo poudaril Tonin.

Med ključnimi izzivi, ki nas čakajo po volitvah, je izpostavil krepitev zdravstvenega sistema, skrb za nadaljevanje gospodarskega razcveta Slovenije, debirokratizacijo in skrb za demografijo.

Slovenske volilne okraje obiskujejo z avtobusi in električnimi skiroji

NSi se sicer tudi v letošnjo volilno kampanjo podaja z avtobusom, ki so ga danes predstavili v Ljubljani. Njihov cilj je, da bi obiskali vsak volilni okraj, za obiske vasi pa so organizirali tudi električne skiroje. "Kampanja z avtobusom lahko uspe, če so na njem pravi ljudje," je ob predstavitvi avtobusa poudaril evropski poslanec iz vrst NSi Lojze Peterle, ki na letošnjih volitvah sicer ne bo kandidiral.