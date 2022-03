Po strmoglavljenju letalnika v Zagrebu Slovenija povečala pripravljenost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je na dan, ko je brezpilotni letalnik letel skozi zračni prostor treh zavezniških držav in nato strmoglavil v Zagrebu, "zelo povečala pripravljenost", je danes dejal minister za obrambo Matej Tonin. Pojasnil je, da so bila vojaška letala v najvišji stopnji pripravljenosti in da se bo Slovenija v podobnih primerih nemudoma odzvala.

"Mislim, da se v zgodovini Republike Slovenije še ni zgodilo, da bi piloti naših vojaških letal neposredno sedeli v letalu v najvišji stopnji pripravljenosti in čakali na to, da poletijo," je povedal Tonin na novinarski konferenci ob koncu izrednega zasedanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju.

Letalnik letel čez tri države, zaznan je bil kot lažna sled

Glede samega incidenta z dronom, ki je v noči na petek strmoglavil v Zagrebu, je Tonin povedal, da je sedaj jasnih nekaj več stvari, med drugim, da je letalnik letel čez vsaj tri zavezniške države, da so ga v teh državah tudi zaznali, ampak da je bil označen kot odsev pri radarski sliki oz. t.i. lažna sled.

Zavezništvo je zato nemudoma spremenilo pristop, in sicer morajo sedaj letala posredovati nemudoma tudi takrat, ko gre za odsev, je pojasnil. "Kadarkoli se na radarju karkoli pojavi in četudi operaterji ocenjujejo, da gre za nek radarski odsev (...), morajo iti letala kljub temu v zrak in preveriti, za kakšno stvar gre," je povedal minister.

In tudi Slovenija se bo, kadarkoli bo šlo za tak odsev, nemudoma odzvala, je zatrdil. "Smo zelo pozorni, v visoki pripravljenosti in ljudje so lahko popolnoma mirni, kar se tega tiče," je zatrdil obrambni minister.

Še vedno ni znano od kod je priletel

Strmoglavljenje drona je na Hrvaškem povzročilo veliko razburjenja, saj je letalnik letel skozi zračni prostor Romunije in Madžarske, članic Nata, preden je priletel nad Hrvaško in nato strmoglavil na zagrebškem Jarunu. V Zagrebu o preletu drona niso bili obveščeni.

Še vedno ni jasno, ali je bil letalnik, ki je sicer sovjetske izdelave, last ruskih ali ukrajinskih sil. Hrvaški premier Andrej Plenkovič je tudi sporočil, da so na njem odkrili eksploziv. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer pojasnil, da letalnik po dosedanjih ugotovitvah ni bil oborožen, zatrdil pa je tudi, da je Natova zračna obramba dronu sledila.