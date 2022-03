Stoltenberg: Brezpilotni letalnik ni bil oborožen. Plenković trdi nasprotno.

"Preliminarne informacije, ki jih imamo, so, da je šlo za neoborožen dron, da je zašel iz smeri in da mu je zmanjkalo goriva," je sekretar Nata pojasnil na današnji novinarski konferenci v Bruslju.

Stoltenberg je povedal, da se je v nedeljo pogovarjal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in da skupaj ugotavljajo vsa dejstva v povezavi z dronom, ki je minuli četrtek strmoglavil v Zagrebu.

Dron je zašel iz smeri, zmanjkalo mu je goriva

"Pomembno je vedeti, da si zavezniki izmenjujejo informacije in da je temu dronu sledila Natova protizračna obramba," je dejal Stoltenberg. To po njegovem tudi kaže na potrebo po nadaljnji integraciji in okrepitvi izmenjave informacij med zaveznicami kot tudi, da je treba vložiti več v radarski nadzor in protiraketne obrambne sisteme.

Strmoglavljenje drona je na Hrvaškem povzročilo veliko razburjenja, saj je letalnik letel skozi zračni prostor dveh članic Nata, preden je priletel nad Hrvaško in nato strmoglavil na zagrebškem Jarunu. V Zagrebu o preletu drona niso bili obveščeni.

Plenković še vedno trdi, da je bil letalnik oborožen

Hrvaški premier Plenković in pred njim tudi obrambni minister Mario Banožić sta sicer zatrdila, da je bil na letalniku eksploziv. Z nadaljnjo preiskavo bodo skušali ugotoviti, kdo je dron izstrelil, kot tudi, ali je šlo pri tem za napako ali pa za namerno dejanje, je v ponedeljek dejal premier.

Plenković je danes že komentiral izjavo Stoltenberga, da letalnik ni bil oborožen. "Ni mi jasno, zakaj je generalni sekretar Nata odgovarjal na vprašanje, če ni imel najnovejših informacij. Morda je njegova informacija ostala od nekega brifinga. Želimo, da sodelovanje z Natom, ko gre za to vprašanje, ostane transparentno," je dejal Plenković na novinarski konferenci po današnjem koalicijskem sestanku in poudaril, da je bil letalnik oborožen.

"Moramo razčistiti vso zmedo. Letalnik, ki je padel v četrtek, je bil oborožen. To vemo zdaj. Tega nismo vedeli v četrtek zvečer, tega nismo vedeli v petek, a vemo danes," je izjavil Plenković. Še vedno pa ni pojasnil, kako je letalnik končal v Zagrebu in od kod je prišel.

Letalnik je priletel z ukrajinske strani

Hrvaški tednik Nacional je danes pisal, da letalnik pripada ukrajinski vojski, sklicuje pa se na vir blizu obrambnega ministrstva. Letalnik je nosil bombo, ki bi se morala aktivirati nad ruskimi položaji v Ukrajini. Ušel je nadzoru in končal Zagrebu, ker mu je zmanjkalo goriva, navedbe svojega vira z obrambnega ministrstva navaja Nacional.

Da je letalnik prišel z ukrajinske strani, meni tudi hrvaški strokovnjak za letalstvo Alen Šćurić. To po njegovem mnenju dokazuje Nata. "To, da ni odziva, govori veliko o tem, da je raketa prišla s strani zaveznikov iz Ukrajine," je dejal Šćurić med gostovanjem v oddaji Novi dan na televiziji N1.

Šćurić prav tako trdi, da hrvaška vlada že dolgo ve, od kod je prišel letalnik, a tega ne želi povedati. "S polno odgovornostjo trdim, da se o njem že vse ve. Ljudje, ki to morajo vedeti, so v roku 24 ur vedeli vse, kar morajo vedeti," je povedal Šćurić.