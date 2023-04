To morate vedeti, če boste kurili kresove in pokali s karbidom

Pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja se je treba seznaniti, kakšne so omejitve in prepovedi na konkretni lokaciji kurjenja.

Pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja se je treba seznaniti, kakšne so omejitve in prepovedi na konkretni lokaciji kurjenja. Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.

Pri manjših kresovih, če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče obdano z negorljivimi materiali, denimo peskom, kamni ali opeko. Pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke, so še našteli na upravi. Ob vetrovnem vremenu se kres ne sme prižigati, še poroča STA.

Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico pogasiti, kurišče je priporočljivo prekriti z negorljivim materialom, kot sta pesek ali zemlja.

V primeru, da kres povzroči požar, je treba poklicati na številko 112, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih. Uprava navaja, da lahko tudi lokalne skupnosti v naravnem okolju s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi, ki veljajo za določena, posebej zavarovana območja.

Previdno tudi s karbidom in možnarjem

Med prvomajskimi prazniki se po navadi poveča uporaba karbidov (acetilenov) in možnarjev (priprav za pokanje s črnim smodnikom), zato so pri policiji spomnili na nekatera pravila, ki jih je treba upoštevati, kljub temu da zakon o varstvu javnega reda in miru sicer dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki.

med 22. in 6. uro morata biti zagotovljena nočni mir in počitek ljudi,

mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana,

možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji.

Pri pokanju s karbidi in možnarji je ključno, da poskrbimo za varnostne ukrepe (upoštevati je treba ustrezno varnostno razdaljo, količina smodnika se ne sme preseči, obvezno je polnjenje možnarjev na mestu poka, tik pred uporabo), saj lahko njihova nepravilna uporaba povzroči zelo hude poškodbe, ki za vse življenje zaznamujejo posameznika ter njegove bližnje.

Zaradi neprevidnega pokanja s karbidom in možnarji lahko nastanejo tudi požari v naravi.