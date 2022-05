Delavke in delavci so se na Rožniku prvič zbrali pred 132 leti #video

Včeraj smo lahko po dveletnem premoru ponovno spremljali prižig prvomajskih kresov. Eno večjih je bilo zagotovo na ljubljanskem Rožniku, kjer so obiskovalci lahko prisluhnili sindikalnim nagovorom, se podružili, kaj pojedli in popili ter zaplesali ob živi glasbi.

Potem ko je padel mrak, so na Cankarjev vrh iz vseh strani začeli prihajati obiskovalci, ki so si želeli čim prej ogledati prvomajsko dogajanje in si izbrati mesto, s katerega bodo dobro videli kres. Zabava na vrhu hriba je bila v polnem zamahu. Ljudje so plesali, manjkalo pa ni niti hrane in pijače.

Otroci so v vrsti čakali za sladkorno peno, sladoled in druge sladkarije. Ker dve leti ni bilo večjih kresovanj, je veliko otrok včerajšnji kres videlo prvič.

"Ja, tukaj je zelo fajn in prvič smo. In ja, še bomo prišli," je bil navdušen eden od najmlajših obiskovalcev.

Na Rožniku je prvi kres zagorel pred 132 leti

Obiskovalce prireditve so nagovorili predstavniki sindikatov in sicer predsednik Pergama Jakob Počivavšek, generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja Bojan Hribar in Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

"Letos mineva 132 let od kadar smo se delavke in delavci prvič zbrali na Rožniku, in naj bo to praznovanje res posebno, res veselo. Pozdravljeni vsi udeleženci današnje prireditve," je zbrane nagovorila Jerkičeva, Počivavšek pa je dodal: "Živela prvi in drugi maj, živel praznik dela!"

Kres so ljubljanski taborniki postavili že v petek, včeraj ob 22. uri pa so ga prižgali predstavniki sindikatov. Splačalo se je počakati, saj visoki plameni nikogar niso pustili ravnodušnega. Po prižigu ognja je sledila zabava s skupino Rock Partyzani.