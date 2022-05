Prvi maj znova obeležile budnice in proslave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji praznik dela bomo po več kot dveh letih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 lahko znova obeležili v skladu z dolgoletno dediščino prvomajskih praznovanj, za katera so značilni rdeči nageljni in rdeče zastave kot simbol delavstva, mlaji, prvomajske budnice in proslave. Sindikati ob prazniku pozivajo k obuditvi socialnega dialoga.